18:9 Çerçevesiz Ekranlı LEAGOO S8 ve S8 Pro Duyuruldu

Son zamanlarda bütün akıllı telefon üreticileri ekran çerçevesini inceltip ön paneli sadece ekrandan ibaret kılmaya başladılar. Kervana katılan üreticilerden biri olan ve Xiaomi Mi Mix klonu Kiccaa Mix ile dikkatleri üzerine çeken Leagoo bir adım daha ileri giderek daha da iddialı S8 ve S8 Pro modellerini tanıttı. 18:9 en boy oranına sahip olan bu yeni cihazlarda Sharp imzalı ekran yer alıyor. Firma CEO’su Mr. Johnson’un Shenzhen’de yaptığı sunumda üst seviye cihazların özellikleri açıklandı. Hemen anlaşılabileceği gibi adıyla ve görünümüyle Samsung Galaxy S8 ve S8+ benzeri cihazlar geliştirilmiş.

Leagoo S8 Pro

Üst seviye S8 Pro ile başlamak gerekirse 5.99 inç SHARP 2160 x 1080 piksel 18:9 oranlı ekrana ek olarak Mediatek Helio P25 2.6 GHz işlemci, Samsung üretimi 6 GB LPDDR4X RAM bellek, SanDisk üretimi 64 GB eMMC 5.1 depolama, 13 MP Samsung üretimi ön kamera, OV üretimi 13 MP ve Samsung üretimi 5 MP arka kameralar, LG üretimi 3050 mAh kapasiteli batarya ve 9V1.5A hızlı şarj aleti yer alıyor. Tüm bu kaliteli bileşenlere rağmen 299.99 dolar olan son kullanıcı fiyatı beklenenden daha cazip görünüyor. Daha da iyisi bu adresten başvuranlara 50 dolar indirim sunuluyor: http://www.leagoo.com/leagoo-s8-pro-global-reservation/

Leagoo S8

Alt model olan Leagoo S8 ise 5.72 inç Sharp üretimi 1440 x 1080 piksel ekran, Mediatek MT6750T 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM bellek, 32 GB depolama alanı, Sony üretimi 13 MP ve 2 MP arka kameralar, OV üretimi 8 ve 2 MP ön kameralar yer alıyor. Bu sayede sadece arka değil ön kısımda da bokeh gibi efektler yapılabiliyor. Dört kamerayla birden gelecek olan cihazda LG üretimi 3050 mAh batarya ve 5V2A hızlı şarj adaptörü var. Firmanın bu üründe de Android 7.0 yüklü olarak satışa sunması bekleniyor. S8 Pro modeline kıyasla daha düşük olan ve orta segmente yakın özelliklerden ötürü fiyatı 169.99 dolar olacak ama bu adresten kayıt olanlara 50 dolar indirim verilecek: http://www.leagoo.com/leagoo-s8-global-reservation/