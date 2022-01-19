2022 PC’nizi yenileme yılı olsun

2022, yeni ve daha efektif bilgisayar teknolojilerinin öne çıkacağı bir yıl olacak. Yeni ekran kartları, yeni işlemciler, yeni laptoplar… Bu yıl dijital cihazlarınızı yenilemek için güzel bir fırsat olabilir.

2022’ye yüksek döviz kurlarıyla girmiş olsak da, ihtiyaçlar beklemiyor ve hem iş hayatımızın hem de sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçası olan dijital cihazlara olan ihtiyaçlarımız devam ediyor. Dünya da tüm hızıyla daha da dijital bir dünyaya doğru evriliyor ki, Metavers’in tüm dünyayı değiştirdiğini önümüzdeki 5 sene içnde net şekilde görürsek şaşırmayalım.

Dolayısıyla, dijital cihazlarımızı yenilemek için 2022 doğru bir zaman. Belki yeni laptop fiyatları hakkında araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Belki oyun konsolunuzu değiştirip beşinci nesil bir PS5 fiyatı hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz ya da yeni bir telefon almak için fiyatları daha uygun seviyeye inen iPhone 11 fiyat bilgisini araştırmak isteyebilirsiniz.

Dijital cihazlarınızı güncellemek için fırsatınız varsa, 2022’yi değerlendirmenizi öneriyoruz çünkü yakında dünyada dijital cihazlara giderek daha da büyük bir talep yaşandığını göreceksiniz. Dijital dünya da, belli aralıklarla güncellemenin gerektiği bir alan. Çünkü gelişim bunu gerektiriyor.

Microsoft, Windows XP’yi emekliye ayırıp yeni işletim sistemleri satabilmek için çok uzun yıllar uğraşmak zorunda kaldı. Neredeyse kusursuz, hatasız, son derece stabil bir işletim sistemi olarak çok uzun yıllar boyunca insanların beğenisini toplayan Windows XP, çok yüksek profilli işler yapmadan temel olarak internete girmek, web’de dolaşmak, yazı yazmak, tablolar açmak isteyen profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladı.

Ancak Windows XP’deki kısıtlar, işletim sisteminin dar potansiyeli, web’in ve internetin gelişimi için yeterli değildi ve yeni teknolojilerin, yeni işletim sistemleriyle dünyaya yayılması gerekiyordu. Bu teknolojileri kullanan insanların sayısının artması ise yeni dijital servislerin hayata geçmesi için kritik önem taşıyordu. Dolayısıyla, teknoloji şirketleri, organize bir şekilde, Windows XP için desteklerini geri çekerek, çok daha fazla insanın Windows XP’yi terk edip yeni işletim sistemlerine ve yeni teknolojilere geçişini hızlandırdı.

Bu tür operasyonlar olmasa, bugün web üzerinden ulaşıp kullandığımız pek çok pratik servisi kullanmamız da mümkün olmayabilirdi. Ancak, bu gelişmenin bir maliyeti de, belli dönemlerde yeni bilgisayarlara sahip olmak zorunda olmamız. Aynı, telefonlarımızın birkaç senede bir eskimesi yeni uygulamaları çalıştırmakta zorlanması ve yeni akıllı telefonlara ihtiyaç duymamız gibi, bilgisayarlarımızı da belli bir süre sonra yenilemek ve yeni teknolojilere uyum sağlayacak yeni bir donanım seviyesine geçiş yapmamız gerekiyor.

Video oyun dünyası, web uygulamaları, sosyal medya servisleri gibi, günlük hayatımızın parçası olan pek çok uygulama, zamanla eski bilgisayarlarda çalışmaz hale gelecektir. Örnek vermek gerekirse, bugün Windows 10’u çalıştırmak konusunda donanım olarak yetersiz kalan, Windows 7 yüklü eski bir bilgisayarda, YouTube’u açmak neredeyse imkansızdır.

Yeni, gelişmiş, etkileyici bir oyunu eski bir bilgisayarda çalıştırmak, neredeyse imkansızdır.

En son güncellemeleri almış ofis yazılımlarını hatta en son güncellemeleri almış internet tarayıcılarını bile eski bir bilgisayarda çalıştırmak son derece büyük bir kabusa dönüşebilir.

Dolayısıyla, bilgisayar güncel dijital teknolojilerle senkronize kalabilmek için önemli ve gerekli bir yatırımdır. Yazılımlarınızın, internetten seyrettiğimiz videoların, oyunların, uygulamaların yavaşladığını, takılmaya başladığını ve çalışmakta zorlandığını hissettiğimizde, yeni bir bilgisayar almanın vakti yaklaşıyor demektir.