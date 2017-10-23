5.99 İnç Ekran, P25, 6 GB Bellekli LEAGOO S8 Pro Önsiparişte 249.99$

LEAGOO, tam ekranlı, Helio P25 2.6 GHz işlemcili ve 6 GB RAM bellekli LEAGOO S8 Pro akıllı telefonunu kısa süre önce ilan etti. 18:9 oranlı ekrana sahip bir amiral gemisi olan LEAGOO S8 Pro ile SHARP üretimi 5.99 inç in-cell FHD+ ekran geliyor ve SAMSUNG Galaxy S8+’ın en ciddi rakibi olmaya odaklanıyor!

LEAGOO S8 Pro ekran performansı, yüzde 85 ön panel oranı, 450 kandela parlaklık, 403 ppi piksel yoğunluğu ve yüzde 85 NTSCrenk aralığı ile son derece başarılı!

LEAGOO S8 Pro ile arka kısma yerleştirilmiş parmak izi alıcısı (0.1 saniyede kilit açma) ve dual arka kamera (OV 13 MP ve SAMSUNG 5 MP) geliyor.

LEAGOO S8 Pro’nun gövde kalınlığı 7.9 mm. Çinko alaşımlı ve CNC teknolojisini esas alan gövde sert yüzey fırçalamasına maruz bırakılmış, böylece en konforlu elde tutma ve metal dokusu bir araya getirilmiş. Çerçeve mükemmel biçimde birleştirildiği için ekran ve arka kapak arasında zarif ve stil sahibi bir geçiş söz konusu.

LEAGOO S8 Pro’nun parlak arka kaplaması üç boyutlu açı işçiliğiyle tamamlanarak harika tutuş sunuyor ve görsel anlamda nefes kesici oluyor. 3050 mAh kapasiteli LG üretimi yüksek yoğunluklu bataryası olan LEAGOO S8 aynı zamanda 9V2A hızlı şarj destekliyor. Sadece 30 dakika şarjla bir gün kullanım mümkün.

Şu anda önsipariş ile LEAGOO S8 Pro siparişini Banggood.com üzerinden geçenlere kampanya boyunca 50$ indirim var: https://deals.banggood.com/deals/edm/topic/LeagooS8171023.html

LEAGOO, S8 Pro dışında orta segmente yönelik tam ekranlı akıllı telefonu LEAGOO S8’i de hazırladı. 5.72 inç 1440×720 oiksel 18:9 oranlı SHARP IPS ekran içeriyor. Teknik özelliklere bakılırsa MTK6750T sekiz çekirdekli işlemci, SAMSUNG 3 GB RAM ve SANDISK 32 GB ROM sahibi. En şaşırtıcı olansa LEAGOO S8 ile gelen OV 8.0MP+2.0MP ön kamera ikilisi ile SONY 13.0MP+2MP arka kamera ikilisi. Dört kamera içeren telefon aynı zamanda piyasadaki en ucuz sekiz çekirdekli ve 18:9 tam ekranlı seçenek.

Video tanıtımı:

LEAGOO S8 ile SAMSUNG Galaxy S8 arası özellik karşılaştırması

Bir süre boyunca Banggood.com sitesi üzerinden LEAGOO S8 Pro ve LEAGOO S8 önsiparişi verenlere 50$ indirim uygulanıyor: https://deals.banggood.com/deals/edm/topic/LeagooS8171023.html