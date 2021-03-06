5G için hangi telefon alınmalı?

5G dünyanın bazı bölgelerinde hizmet vermeye başladı ve Türkiye’ye ulaşması da yakın. Ülkemizde 4G servislerini atlayarak 4.5 G hizmetini devreye almamızın nedeni de, alt yapıyı 5G’ye geçirmeyi kolaylaştıran 4.5G donanımlarına yatırım yapmanın daha mantıklı olmasıydı. Dolayısıyla GSM alt yapısı 5G’ye çok hazır olan Türkiye’de, şartların olgunlaşmasıyla 5G hizmetlerine hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Peki ama 5G için hangi telefonu almalıyız? Bugün telefonumuzu değiştirirken 5G için dikkat etmemiz gereken detaylar nedir?

5G teknolojisi dünyada çok büyük bir değişim yaratacak. Bu yeni nesil iletişim teknolojisi sadece telefonları ilgilendiren bir detay değil, akıllı şehirlerden, akıllı otomobillere, evimizdeki akıllı eşyalardan, eğitime, devlet hizmetlerine, belediyeciliğe kadar her kavram 5G üzerinden çok büyük bir dönüşüm geçirecek.

Ve elbette 5G çağında eski 3G ve 4G telefonlarla dolaşmak, 100 yıl öncesinde yaşarken tanımadığımız bir gelecekte uyanmışız gibi hissetmemize neden olabilir. 5G ile entegre olacak dünyamızda telefonlarımız da kilit noktası olacak.

Dolayısıyla yeni bir telefon satın almak için telefon fiyatları içinde arama yapan okurlarımıza, 5G’nin önemini hatırlatmak isteriz.

Klasik Apple kullanıcıları, iPhone satın alacakları için, son model tüm iPhone modellerinde 5G artık standart olarak geliyor.

Ancak Android kullanıcıları her Android telefonda 5G özelliğini henüz bulamayabilirler.

5G konusunda başarılı olan Android modellerinden biri Xaomi’nin Mi 10T Pro, son yılların en etkileyici Android telefonlarından biri.

Mi 10T Pro, markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor. 20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor.

Mi 10T Pro ve Mi 10T, 144 Hz yenileme hızıyla şu an piyasada bulunan tüm akıllı telefonlarda bulunabilecek en iyi ekranlardan birine sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına neden olabilir. Ancak Xiaomi’nin AdaptiveSync ekranı bu sorunu ortadan kaldırarak en sevdiğiniz filmi 48 Hz’de, TV dizilerini 50 Hz’de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz’de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz’ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlayarak sorunsuz bir ekran deneyimi ve optimum kullanımı sağlıyor. MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) teknolojisi, videoların daha akıcı ve daha iyi görüntülenebilmesi için daha fazla kare ekliyor. Mi 10T Pro ve Mi 10T, amiral gemisi Qualcomm® Snapdragon 865 ile olağanüstü güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor.