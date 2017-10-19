Alcatel Yeni Akıllı Telefonu A5 LED’i Piyasaya Sundu

Alcatel birbirinden eğlenceli ve havalı özellikleriyle bir adım öne çıkan yeni akıllı telefonu A5 LED’i duyurdu. A5 LED’in kıyafetinizi cep telefonunuzla uyumlu hale getiren Colour Catcher teknolojisi, eşsiz özçekimler çekmenizi sağlayan 8* megapiksel ön kamerası ve arka kapağında müziğin ritmine göre hareket eden LED ışık gösterisiyle tüm partilerin vazgeçilmez kişisel eğlence sistemini yanınızda taşıyacaksınız. Ayrıca sekiz çekirdekli işlemcisi ve Android 6.0 Marshmallow yazılımıyla o hep hayal ettiğiniz hızlı ve üstün performanslı akıllı telefona kavuşacaksınız.

Cep telefonun kıyafetlerinle uyum sağlasın

Alcatel A5 LED yepyeni bir moda algısı yaratıyor. Artık tüm aksesuarlarımı birbirine uydurmakta zorlanıyorum diye dert etmenize de gerek yok. Telefonunuzu dolabınızdaki parçalara uydurmanız, Alcatel A5 LED’in Colour-Catcher teknolojisiyle artık mümkün. Alcatel A5 LED ile sokak stilinden moda haftasındaki podyuma kadar gardrobunuzla uyum sağlayacak şimdiye kadarki en mükemmel teknolojiye kavuşacaksınız! Alcatel A5 LED, göz kamaştırıcı LED ışıkları ile yansıtılan yepyeni bir tarzı kolayca yaratma özgürlüğünü sunuyor. Ayrıca bu özellik sayesinde stilinizi ne zaman isterseniz değiştirebilir ve böylelikle hem gündüz hem de gece için farklı tarzlar yaratabilirsiniz.

Mükemmel özçekimlere sahip olmak artık çok kolay

Harika özçekimin bazı sırları var ve bunlardan bazıları düşündüğünüzden de kolay! Özçekimlerinizin en sevdiğiniz ünlülerle aynı mükemmellikte olmasını mı istiyorsunuz? Günümüz dünyasının teknolojisi ve her geçen gün geliştirilen özellikleriyle özçekim sanatında uzmanlaşmak artık çok daha kolay. İşte A5 LED, size tam da bu imkanı sunuyor! Alcatel A5 LED’in 8* megapiksel ön kamerası ve geliştirilmiş ön flaş özelliğiyle özçekimleriniz az ışıkta bile mükemmel çıkacak. Ayrıca 13* megapiksel arka kamera, geniş f/2.0 diyafram açıklığı ve gerçek zamanlı düzenleme özellikleriyle mutlu anlarınızı sorunsuz şekilde ölümsüzleştireceksiniz. Deklanşöre her bastığınızda net ve canlı fotoğraflara sahip olacaksınız. Üstelik filtreleme, Yüz Şovu ve Anında Kolaj gibi eğlenceli özellikleriyle fotoğraflarınızı size özel kılarak renklendirebileceksiniz.

Müzik ve ışık gösterisi

Alcatel A5 LED, en sevdiğiniz melodiler ve şarkılarla katıldığınız her etkinliği müzikal bir ışık gösterisine çevirip aydınlatacak. Tempo, bas, ışıklar… İşte şimdi bir partide olması gerekenleri sayabiliriz: Siz, arkadaşlarınız ve Alcatel A5 LED’iniz! Cep telefonunuzun arka kapağı, müziğin ritmine göre hareket edip renk değiştirir. Bu mükemmel LED ışık gösterisi, partinizin eğlence dozunu zirveye çıkartıyor. Ayrıca gelen aramalardan mesajlara, alarmınızdan sosyal medya uyarılarınıza kadar tüm bildirimlerinizi farklı renklerde ışık gösterileriyle canlandırın! Facebook mesajlarınız mavi, What’s App mesajlarınız yeşil, Snapchat mesajlarınızsa sarı renkte gelsin. Üstelik eğlenceli ve ilginç bir hava katmak için Alcatel A5 LED cep telefonunuzu gelen aramalarda pembe, alarmlarda turuncu ve mesajlarda sarı renkte ışıklandıracak şekilde programlayabilirsiniz.

Ücret ve ulaşılabilirlik

Alcatel A5 LED 1.099 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

Tasarım seçenekleri

LED arka kapak ve çok dikkat çekmek istemediğinizde ek olarak metalik siyah ve metalik gümüş arka kapak seçenekleriyle teslim edilir.

*Yazılım interpolasyonu ile