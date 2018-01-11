Aşkı Anlatmanın Zarif, Şık ve Teknolojik Yolu

Akıllı telefondan anında baskı alabilen cep boyutundaki fotoğraf yazıcısı HP Sprocket ve dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan HP Spectre 13, Sevgililer Günü’nde aşkını şıklık ve zarafet ile ifade etmek isteyenler için dikkat çekici hediye alternatifleri olarak öne çıkıyor.

Sevdikleri ile çekildiği en güzel anları saklamak isteyen kişilere, HP’nin Sevgililer Günü hediye önerilerinden biri akıllı telefondan anında baskı alabilen fotoğraf yazıcısı HP Sprocket. Şık ve kompakt tasarımı ile her yere taşınabilen cep boyutundaki fotoğraf yazıcısı HP Sprocket, tüm anıları anında dijital ortamdan gerçek dünyaya taşıma olanağı sağlıyor.

Siyah ve beyaz seçenekleriyle eğlenceli bir hediye seçeneği olarak öne çıkan HP Sprocket sayesinde arzu edilen her fotoğraf 5 x 7.6 cm boyutlarında anında basılabilir; filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle kişiselleştirilebilir. Bluetooth ile telefona bağlanarak baskısı alınan fotoğraflar ise yapışkanlı arka yüz sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı kullanılabiliyor. Beyaz Sprocket modeli pembe altın rengi vurgular ile şık bir görüntü sunarken siyah renkteki model gümüş rengi detaylar taşıyor. 10 paket HP ZINK fotoğraf kağıdı ile birlikte gelen ürünün tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı 499 TL.

Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı Spectre 13

Sevgililer Günü’nde sevdiği kişiyi hem teknoloji hem de zarafet ile mutlu etmek isteyenler için HP’nin bir diğer önerisi ise dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13. Kalınlığı bir AAA pilin kalınlığını geçmeyen ve yalnızca 1,1 kg ağırlığındaki HP Spectre 13, bakır tonlarının ağırlıkta olduğu şık tasarımı ve yüksek performans sunan teknolojileriyle, teknoloji dünyasında moda ile yüksek teknolojinin buluşma noktası olarak gösteriliyor.

Spectre 13, 8. Kuşak Intel® Core ™ işlemciler ve dört çekirdekle güçlendirilmiş sofistike bir cihazla kullanıcıların sınırsız çalışmasını ve eğlencenin tadını 4K ekran ve daha yüksek ses ile almasını sağlıyor. CNC alüminyum ve karbon fiberden yapılmış, roze altın renkli aksanlar ile seramik beyaz veya mikro kenarlı çerçeveleri olan bakır cilalı aksanlarla koyu gümüş seçeneği sunulmaktadır. Hoparlörler, net bir ses ve rahat bir klavye deneyimi el

de etmek için tam boyutlu kenardan kenara, arkadan aydınlatmalı klavyenin üzerine yerleştirilmiştir.

En yeni 8. Nesil Intel® Core ™ i5 ve i7 işlemcileri ile hızlı performans, içeriği 1 TB’a kadar PCIe SSD ile yedekleme ve 16 GB LPDDR3 bellek hızıyla çoklu görevler sunuyor. 11,5 saate kadar pil ömrü ve HP Hızlı Şarj teknolojisi ile 30 dakikalık şarjla sıfır pil ömründen yüzde 50’ye kadar şarj etme olanağı sağlıyor. HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayarı KDV dahil 7.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.