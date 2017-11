Aydınlatmada Yapay Zekâ Dönemi

Felio Sylvania, her ölçekte işletmenin akıllı aydınlatma ihtiyacına yanıt vermek için güncel akıllı aydınlatma kontrollerini, Nesnelerin İnternetini (IoT) ve büyük veriyi kullanan SylSmart akıllı aydınlatma çözümleri ailesini tanıttı. Bu en yeni çözüm ailesi, Feilo Sylvania’nın gücünü IoT ve büyük veriyle birleştirerek, aydınlatma ürünlerini bağlı binalar ve akıllı şehirler için birer servise dönüştürüyor. Aydınlatma sektöründe köklü geçmişiyle dünya liderlerinden Sylvania, ileri teknolojiye sahip SylSmart aydınlatma sistemleriyle plaza, hastane, okul, havaalanı ve veri merkezi gibi yüksek enerji tüketimi olan binalarda düşük ilk yatırım maliyetiyle yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (DALI) sistemlerine oranla %30 daha düşük ilk yatırım maliyetiyle kurulan SylSmart, yapay zekâ destekli teknolojisiyle bina içi hareketliliği önceden belirleyerek en verimli aydınlatmayı sunuyor. Akıllı aydınlatma çözümlerinden %35 daha fazla verimlilik sağlayan SylSmart’ın standart aydınlatma sistemlerine göre sağladığı enerji tasarrufu %65’e ulaşıyor. 5 yıl garantili olarak satışa sunulan SylSmart çözümleri, ortalama 2 yılda kendini amorti ediyor.

Doğru yerde, doğru zamanda, doğru düzeyde aydınlatma



Akıllı aydınlatma sistemi kendi programlamasını yaparken, yapay zekânın bina içindeki hareketliliğe dair geliştirdiği öngörülerden faydalanıyor. Her bir armatür üzerinde bulunan akıllı sensörler, ortamdaki hareketi gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor. Hareketin hangi yönde devam edeceği bilgisini Bluetooth üzerinden birbiriyle paylaşan armatürler sayesinde aydınlatma sadece ihtiyaç duyulan yerde, doğru zamanda ve doğru düzeyde gerçekleşiyor. Böylelikle DALI sistemlerine kıyasla %35’e varan ekstra enerji tasarrufu elde ediliyor. Aydınlatma sistemleri akıllı telefon uygulamasından ya da kendi enerjisini kendi üreten kablosuz ve Bluetooth üzerinden haberleşen akıllı anahtar üzerinden kontrol ediliyor.

Zahmetsiz ve masrafsız kurulum

Data kablosu, elektronik panosu, otomasyon malzemesi ya da mühendislik hizmetine gerek bırakmayan SylSmart, sadece şebeke gerilimi ile çalışıyor. Herhangi bir ek kablolama gerekmeksizin kat ölçeğinde ya da bina ölçeğinde kurulum kolaylıkla yapılıyor. Yüksek teknoloji içeren akıllı kontrol sistemlerinin tamamı armatürün içinde yer alıyor. Bu sayede mühendislik gerektiren kurulum maliyetleri ve uyumluluk sorunları ortadan kalkıyor. Armatürler takıldığı anda kendi ayarlamalarını otomatik gerçekleştiriyor. Akıllı telefon uygulamalarıyla kolayca kontrol edilen armatürler; bina sakinlerinin konforunu göz ardı etmeksizin en yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor.

Konfor ve tasarruf bir arada

Her bir SylSmart armatüre üretim aşamasında entegre edilen Sensör Nodu hareket sensörü, çift yönlü kızılötesi iletici, ortam aydınlık sensörü ve akıllı bir mikro işlemciyi içinde barındırıyor. Bu nedenle her armatür başlı başına bir sistem gibi çalışma kabiliyetine sahip oluyor. SylSmart armatürler böylece takıldıkları andan itibaren bulundukları ortamı otomatik olarak tespit edip, hiçbir ek programlamaya ihtiyaç duymaksızın kendi kurulum ayarlarını en verimli şekilde gerçekleştiriyor. Kontrol algoritması bina sakinleri için en konforlu ortamı oluşturuyor. Işık şiddetinde anlık değişiklikler yaparak rahatsızlık vermekten kaçınan SylSmart armatürler, yaklaşan birini tespit ettiği anda ışık düzeyini kademeli olarak artırıyor. Aydınlatmada kullanılan çok sayıda sensör ve verimlilik odaklı algoritmalar sayesinde merkezi kontrol sistemlerine göre çok daha hassas kontrol yapılıyor. Böylelikle en üst düzeyde enerji tasarrufu sağlanıyor.

SylSmart hakkında



SylSmart çözüm ailesinin içinde, her biri kullanıcıların özgün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış akıllı aydınlatma, bağlı bina ve akıllı şehir çözümleri yer alıyor. Bu geniş çözüm yelpazesi küçük ofisler gibi küçük oda uygulamalarıyla başlıyor; şirketin sensörlerinden elde edilen doluluk bilgilerini baz alarak en iyi çalışma alanı kullanımına imkan tanıyan katma değerli servisler ve gelişmiş aydınlatma fonksiyonları sunan tümüyle bağlı binalara kadar uzanıyor. Geliştirilen her bir çözüm, en yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra, BREEAM, LEED ve ESTIDAMA gibi en yüksek standartlarla tam uyumluluk için tasarlandı. Kullanıcıların sezgisel çözümler sayesinde her geçen gün daha fazla enerji tasarrufu sağlama beklentisine karşılık vermek için geliştirilen SylSmart, her biri kendine has kullanıcı ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlanmış üç kademeye sahip:

· SylSmart Standalone aydınlatma kontrol ihtiyaçlarınız için kurulumu ve kullanımı kolay bir çözüm sunuyor. Basitlik ve sezgisellik için tasarlanan bu sistemler, hiçbir merkezi kontrol cihazına ihtiyaç duymadan çalışabilen kontroller sağlıyor ve böylece daha geniş bir altyapıya gerek kalmıyor. Sistem karmaşıklığı, programlama ve kurulum sürecinin en düşük seviyede tutulması gereken küçük ölçekli kurulumlar için ideal olan SylSmart Standalone sistemleri; enerji tasarrufunda artış sağlarken, en az zahmetle en yüksek faydayı sağlayan kullanıcı konforu sağlayan esnek kontrol çözümleri sunuyor. Sylvania entegre kontrolleri ustalıkla tasarlanmış aksesuarlarla birleştiren geniş yelpazeli armatürleriyle projelerinizdeki ihtiyaçlara yanıt veriyor.

· SylSmart Connected son kullanıcılara tek bir binaya ya da daha geniş uygulamalara tümüyle entegre edilebilen ölçeklenebilir kontrol çözümleri sunuyor. Tek bir odadan, birçok mülke kadar yönetim ve kontrol kabiliyeti bulunan SylSmart Connected, otomatik devreye alma ve yerinden yönetimli zekâ gibi özgün özellikleri sayesinde binanın nasıl kullanıldığını otomatik olarak tespit edip, aydınlatma sistemi üzerinde gerekli ayarlamaları yapabiliyor. Böylece tekrar tekrar devreye alma zahmeti ortadan kalkıyor.

· SylSmart Beyond IoT ile bağlı bir aydınlatma altyapısının sunabileceği her türlü faydayı sağlıyor. SylSmart Connected çözümü üzerine inşa edilmiş olan SylSmart Beyond, aydınlatma verimliliği sağlamanın bir adım ötesine gidiyor ve iş yeri analitikleri, varlık takibi ve bina içi navigasyon gibi önemli katma değerler ortaya koyarak gerçek manada akıllı bir bina yaratıyor.