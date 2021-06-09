Babalar Günü için laptop seçme rehberi

Babalar Günü yaklaştı ve babalarımız, dedelerimiz ya da eşlerimiz için hediye olarak laptop almayı düşünenlere, işlerini kolaylaştıracak bir rehber hazırladık. İşte laptop seçerken bilmeniz gerekenler.

Bilgisayarlar RAM ile çalışır

Babalar günü hediyeleri arasında laptop seçimi yapmak isteyenler için yararlı bir bilgi olarak hemen uyaralım, eğer düşük RAM’e sahip bir laptop alacak olursanız, babanızı çok yorabilirsiniz. Güçlü laptop denildiğinde ilk aklınıza gelen çözüm, en güçlü işlemciye, en pahalı fiyata sahip olan laptop değil, en sorunsuz çalışacak konfigürasyonu seçmek olmalıdır. Örneğin, Intel Core i5 işlemciye sahip bir Lenovo i5 Laptop satın almak isteyebilirsiniz ancak aynı zamanda RAM değerinin de yüksek olmasını tavsiye ederiz. Çünkü sadece babanız için değil, tüm laptop kullanıcıları için, tüm uygulamaları hızla açan, internete hızla bağlanan, videoları yüksek çözünürlükte çalıştıran, oyunları takılmadan oynatan bir cihazın anahtarı, doğru konfigürasyonu bulmaktır. Bunun için de, düz mantıkla ilk baktığımız yer, cihazın işlemcisi olur. Ancak bu bakış açısı sizi hataya sürükleyebilir. PC’nizde, işlemcinin yoğun bilgi akışına ayak uyduramayan bir şişe ağzı sorunu bulunur ki, ona kısaca RAM diyoruz. Eğer RAM’iniz yeterince çok ve hızlı değilse, işlemcinin işlediği tüm bilgiler RAM’in önünde birikir. Hepsi de, RAM’de boş bir alan açılması için sırasını beklemeye başlar. Dolayısıyla, bilgisayarınız hızlı çalışmaz. İşlemciniz ne kadar güçlü olursa olsun, bilgisayarınız takılır, yavaşlar, donar ve sizi çıldırtır. Bu nedenle, yeni bir bilgisayar satın alacakken işlemcinizle RAM’inize uygun bütçeler ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Masaüstü bilgisayar aldığınızda RAM’leri daha sonra değiştirmeniz daha kolay olabilir ama Laptop veya Notebook satın alacaksınız, eğer pratik bir RAM kapağı yoksa, cihaza RAM eklemek için teknik servise başvurmanız gerekebilir. O nedenle, ihtiyacınız olacak fazla falza RAM’i cihazı satı alırken sipariş vermek isteyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar fiyatları hakkında araştırma yaparken bu önemli detay da aklınızda dursun.

Teknik servis

Satın alacağınız cihazı seçmeden önce hangi markadan seçmek istediğinize karar vermelisiniz zira özellikle laptoplar sonradan müdahaleye pek açık cihazlar değildir ve çoğu zaman teknik servis desteğine ihtiyaç duyulur. Özellikle babanızın işleri, yoğunluğu arasında, laptop’ın teknik servis ihtiyacı oluşursa, bu hizmeti en hızlı ve güvenilir şekilde verebilecek güçlü bir marka, onun hayatını kolaylaştıracaktır.

Ekran kartı

Video oyunlarını sorunsuz çalıştıracak bir oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, RAM ve işlemci ile beraber, ekran kartına da odaklanmalısınız. Laptop kullanmayı tercih edenlerdenseniz, bu cihazlar dahili ekran kartlarıyla da gelebiliyor ve pahalı bir oyun ekran kartına gerek duymadan da çalışabiliyor. Ancak, toplama bilgisayar hazırlamak istiyorsanız, ekranınızda görüntü elde edebilmek için harici bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ekran kartı seçerken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay, kartın çok ısınacak olmasıdır. Oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, “cayır cayır” yanan bir bilgisayara hazır olmalısınız.

Soğutma aparatları

PC satın alırken, soğutma meselesini göz ardı ederseniz, büyük hata yaparsınız. Bunun içinde öncelikle kartın üzerindeki soğutma aparatının güçlü olması işinizi kolaylaştırır. Ardından da hem işlemcinizin hem de ekran kartınızın soğutma fanından PC içine üflenen sıcak havayı kasanın dışına çıkaracak kanallar yaratmalısınız. Bu amaçla, öncelikle sıcak havanın diğer bileşenlere doğrudan çarpmayacağı bir kasa içi yerleşimi işinizi kolaylaştırır. Ardından da kasadaki havayı dışarı atacak bir fan veya “kanal” sistemi, sorunun çözümüne destek olur. Ama soğutma ve sıcak havayı dışarı yönlendirme meselesine önem vermezseniz, kasanızın içindeki değerli PC bileşenlerinin çok çabuk yıpranmasına hazır olur. Laptop veya Notebook için de, cihazın altına yerleştirilecek bir soğutucu taban edinmeniz faydalı olacaktır.

Çevre birimleri

Bilgisayarınızı dijital ihtiyaçlarınız için çalışa bir merkez üssü gibi düşünün. Ancak onun daha efektif çalışabilmesi içi çevre birimlerine de ihtiyacınız olacaktır. Oyunlar için kulaklık ve hoparlör, işiniz ve ödevleriniz için yazıcı, laptop’ı sağlıklı şekilde taşımak içi uygun bir çanta, bileğinizi yormayacak kaliteli bir Mouse… Tüm bu ihtiyaçlarınızı da bilgisayarınızı alırken temin etmenizi öneririz.