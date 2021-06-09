Babamıza hangi laptop’u alıyoruz şimdi?

Babalar Günü geldi ve bu kez biz sürpriz yapıp ona şık bir laptop hediye edelim. Peki hangi laptop’ı seçeceğiz.

Dijital çağ çok büyük bir hızla hayatlarımıza sirayet ederken bir çoğumuz farkında olmadan zaten yeni düzene adapte olduk. Ancak emekliliklerini yaşayan babalarımız, dedelerimiz veya işi gereği zaten teknolojiye adapte halde değillerse babalarımız, gelişen teknolojiyi çok da yakalayamamış olabilirler.

Biz, teknolojinin kucağında büyümüş, damarlarında işletim sistemi akan, uykusunda Linux kurduğu rüyalar görebilen, eskimiş PC’lerden parçalar toplayıp güncelleyerek no name oyun bilgisayarları üretebilen deli fişek nesil olarak babalarımıza, dedelerimize teknolojiyi ve dijital çağı götürmekle mükellefiz. Onlar, biz okumayı öğrenirken başımızda bekleyip saatlerce bir heceyi sökebilmemiz için bizimle beraber heceleri tekrar etmişken, şimdi onlara da dijital okur yazarlığı öğretme görevi bizim.

Babalar Günü hediyeleri için genellikle klasik seçenekler, cüzdan, kemer, kravat, kalem, kol saati gibi ürünler olur. Ancak bu yıl pandeminin etkisiyle daha bilinçlenmiş bir dünyada, dijital dünyanın günlük yaşamın vazgeçilmez parçası olduğunu çok daha iyi anladık.

Artık evdeki yaşlılarımızı, kendi halinde yaşayıp öğrenebildikleri kadar öğrendikleri bir hayata mahkum etmek yerine, onlara aktif olarak teknolojiyi ulatırmak ve kullanmayı öğretmek durumundayız.

Babalarımız için de yaşları kaç olursa olsun, bu yıl en güzel hediyenin laptop olacağına, hiç şüphemiz yok.

Bütçenize göre bir laptop aramak için en ucuz laptop modelleri arasında bir araştırma yapabilirsiniz. Ya da fiyat/performans açısından çok etkileyici bir laptop olan Lenovo i5 modelini inceleyebilirsiniz.

Fakat tavsiyemize kulak verin, hazır dünyayı büyük bir işlemci krizi de bekliyorken ve yakın gelecekte laptop fiyatlarında astronomik artış riskleri bulunuyorken, hem babanızın, hem de belki sizin ve ailenizin laptop ihtiyaçlarını bu dönem karşılamayı bir değerlendirin, deriz.