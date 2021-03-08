Başarılı bir ev ofis kurmanın altın kuralları

Ev ofis kavramı hayatımıza kalıcı olarak girdi ve bir daha da kolay kolay çıkmayacak. Ancak evden çalışmak bazı optimal dijital gereksinimleri sağlamayı mecbur kılıyor. Evinize başarılı bir ev ofis ortamı kurabilmek için bazı alt yapı çalışmalarını önceden tamamlarsanız, kritik anlarda işlerin yetersiz kapasiteye takılması gibi hayati sorunlarla karşılaşmadan işlerinizi başarıya yürütebilirsiniz. Peki, doğru ev ofis alt yapısını kurmak için nelere dikkat etmelisiniz?

Dijital dünya hızla gelişirken artık ev ofis ortamı kurmadan iş dünyasında var olmak zor olacak gibi görünüyor. İster bordrolu bir çalışan veya uzman/yönetici olun, ister kendi hesabınıza çalışan serbest meslek sahibi, isterseniz KOBİ patronu isterseniz de dev bir sanayici olun. İşlerinizi sağlıklı yürütmek için yeni çağda artık ev ofis imkanlarına sahip olmanız gerekecek. Çünkü siz ev ofis olmadan çalışmaya kararlı olsanız da iş yaptığınız insanların çoğu ev ofis şartlarına sahip olacaklar ve mesai saatleri dışında eninde sonunda sizi arayacaklar. Hatta video konferansa davet edecekler. O konferansı katılmak zorunda kalacaksınız ya da çok değerli bir müşterinizi kaybedeceksiniz. Ağır maddi kayıplar yaşayabileceksiniz.

Peki başarılı bir ev ofis için nelere ihtiyacınız var.

Elbette, yeni çağın inkar edilemez realitesi olacak video konferanslarda kullanmak için arka plan için namınıza yakışır, hoş, saygın, prestijli bir dekor hazırlamanızda fayda var. Kişisel zevkleriniz farklı da olsa biraz daha “iş ciddiyetini” yansıtan bir dekorasyon hoş olabilir çünkü çoğu müşteri veya yönetici çoğu zaman “farklı zevkleri” değil, güven verecek, tahmin edilmesi zor olmayan iş arkadaşları ile çalıştığını bilmek ve endişe etmeden işine devam etmek ister. Dolayısıyla, kontak kuracağınız insanlara ilk izlenimde “emniyetli, güvenli, normal” bir iş ilişkisi içinde olduklarını hissettirmek önemli. Bu noktada şık bir çalışma masası mutlaka ev-ofisinizde bulunmalı. Sadece imajınız için değil, çalışma düzeninizi sağlıklı kurabilmek adına da çalışma masası hayati önem taşıyor.

İşiniz için yapacağınız telefon görüşmelerinizi, özel hayatınızdan ayırabilmek için dilerseniz ikinci bir telefon hattı açmak ve bu hattı kullanabilmek için de belki bir tuşlu telefon edinmek doğru bir karar olabilir. Böylece, işe ara verdiğinizde telefonlara bakmak istemiyorsanız, iş telefonunuzun sesini kısıp çalışma masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ayrıca, mevcut akıllı telefonunuzu da profesyonel ihtiyaçlarınıza göre yenilemek isteyebilirsiniz ki, doğru bir karar olacaktır, telefon fiyatları arasında bir inceleme yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Veri depolama ihtiyaçları

Ev ofis ortamında veri depolama gerçekten önemli bir sorun. Bu sadece depolama alanı gerekliliği anlamında değil, verileri indirip göndermek için gerekli bant genişliği konusunda da zaman zaman sorunlar yaşamanıza neden olabilecek bir sorun.

Büyük boyutlu dosyaları indirirken veya sunuculara yüklerken, ya da mail atarken sorun yaşamamak için bir bulut depolama servisi ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Böylece ihtiyacınız olan dosyaları tüm ekiple beraber bulut üzerinden paylaşabilir, özel çalışmak için kendinize almak istediğiniz dosyaları kendi klasörlerinize kopyalayabilirsiniz. Bu dosyaları daha sonra yine bulut üzerinden birden çok kişiye kolayca gönderebilirsiniz. Evdeki internet bağlantınız çok meşgul olsa dahi dosyalar bulut üzerinden ilgili kişilere ulaşacaktır.

İnternet bağlantınızı evin her köşesinden rahatça ulaşabilecek şekilde evde dağıtmak da ihmal etmemeniz gereken bir detay. Evdeki diğer bireyler de internete bağlandığında bilgisayarınıza ulaşan sinyaller gücünü kaybedebilir veya bağlantınız çok yavaşlayabilir. Bunu sorunu çözmek için de bir ağ modem güçlendirici edinip ayarlarını yapmanızı, internete öncelikli bağlanacak cihazları seçmenizi tavsiye ederiz.

Son olarak, evde bir yazıcı bulundurmanız, gerekli dosyaları kağıda basmanız gerektiğinde işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bazı mesleklerin kağıt baskılara hiç ihtiyaç duymadığını düşünebilirsiniz ama profesyonel hayatta eninde sonunda yazıcısız çözülemeyecek bir sorunla karşılaşmak hiç şaşırtıcı olmaz. Hatta size bir sır verelim, eğer yoğun olarak e-mail okumak zorundaysanız, bazen gelen e-postaları toplu şekilde kağıda basıp okumak, laptopu, telefonu kapatıp sadece kağıt üzerinden işleri yürütmek, dijital detoks olarak ruhunuza da çok iyi gelebilir.