Batarya Rekortmeni DOOGEE BL12000 İle 130 Derece Selfie

Kısa süre önce ilan edilen ve içerdiği 12000 mAh kapasiteli bataryayla Guinness dünya rekorlarını altüst eden DOOGEE BL12000, yüksek kapasiteli batarya içeren BL serisinin son üyesi. 130 derece geniş açılı ön kamera içeren BL12000, hem bataryası günlerce bitmeyen bir akıllı telefon, hem de 130 derece geniş açılı lens sayesinde aynı anda 8-10 kişi içeren selfieler çekebiliyor.

DOOGEE BL12000 için hazırlanmış üretici sayfası: http://www.doogee.cc/detail/big-battery-smartphone/123



BL12000 ile ön kısımda çift kamera geliyor. 130 derece geniş açılı ve 16 MP kameralarla on kişilik selfie yani wefie çekilebiliyor. Geleneksel ön kamera aksine daha geniş açı alabiliyor ve kişiler üst üste çıkmadan selfie içine girebiliyor. Artık selfie çubuğu taşımak gerekmiyor. Daha da iyisi arka kısımdaki 13 ve 16 MP kamera ikilisi, PDAF ve Bokeh efektiyle 0.1 saniyede odaklama yapıyor, özellikle portrelerde nefes kesen sonuçlara imza atabiliyor.

Zarif BL5000 ve iş odaklı BL7000 sonrasında BL serisine eklenen dayanıklı ve göz alıcı DOOGEE BL12000 modeli rekorları parçaladı. 42 gün bekleme süresi ve 90 saat konuşma süresiyle uzun yolculuklara şarj adaptörsüz çıkma olanağı veriyor. Aynı zamanda 12V3A hızlı şarj sistemiyle şarj süresini belirgin biçimde kısaltıyor. USB OTG desteğiyle klavye, fare, harici disk gibi diğer cihazlara destek vererek eğlencenin dozunu yükseltiyor.

18:9 en boy oranlı 6 inç genişlikli dev ekran Full HD ötesi çözünürlüğüyle eşsiz bir görüntü ve oyun deneyimi vaat ediyor. 5 inç ekranlı cihazlara kıyasla çok belirgin bir ilerleme var. Sekiz çekirdekli işlemci içeren ve yoğun oyun temposunu garanti eden bir cihaz. Cihazın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.