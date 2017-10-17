Battlefield 1 Turning Tides Detayları Çıktı

Büyük Savaş’ın amfibi mücadelelerinde kara, hava ve denizi fethet! Battlefield 1 Turning Tides’da oyuncular, Çanakkale ve Kuzey Denizi boyunca çeşitli haritalarda savaşa başlayabilir. Battlefield 1’in üçüncü genişlemesi, 4 yeni harita, 6 yeni silah, bir Infiltrator Elite Sınıfı, L Sınıfı Destroyer, C Sınıfı Uçak, yeni bir epik Operasyon ve daha fazlasını getiriyor. Yeni oyun modu Conquest Assault’da saldırganlar ve savunmacılar savaş başladığında savunan ekip tarafından tamamen kontrol altında bulunan kilit alanlarda mücadele ediyorlar.



Aralık’ta gelecek Battlefield 1 Turning Tides’da bulunan haritalar, silahlar ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için: https://www.battlefield.com/tr-tr/games/battlefield-1