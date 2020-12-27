Bilgisayarı yenilemenin vakti geldi mi?

Bilgisayarlarımızı özenli ve temiz kullanırsak, belki 10 yıldan uzun süre çalışmalarını sağlamak mümkün ancak 10 yaşında bir bilgisayarın güncel teknolojiye ve dijital ihtiyaçlara cevap vermesi çok zordur. Dolayısıyla, bilgisayarlarımız sapasağlam bile olsa, belli bir süre sonra yeni bir bilgisayar satın almak kaçınılmaz olur. Peki bilgisayarlarımızı yenilemenin vaktinin geldiğini nasıl anlayacağız?

Microsoft, Windows XP’yi emekliye ayırıp yeni işletim sistemleri satabilmek için çok uzun yıllar uğraşmak zorunda kaldı. Neredeyse kusursuz, hatasız, son derece stabil bir işletim sistemi olarak çok uzun yıllar boyunca insanların beğenisini toplayan Windows XP, çok yüksek profilli işler yapmadan temel olarak internete girmek, web’de dolaşmak, yazı yazmak, tablolar açmak isteyen profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladı.

Ancak Windows XP’deki kısıtlar, işletim sisteminin dar potansiyeli, web’in ve internetin gelişimi için yeterli değildi ve yeni teknolojilerin, yeni işletim sistemleriyle dünyaya yayılması gerekiyordu. Bu teknolojileri kullanan insanların sayısının artması ise yeni dijital servislerin hayata geçmesi için kritik önem taşıyordu. Dolayısıyla, teknoloji şirketleri, organize bir şekilde, Windows XP için desteklerini geri çekerek, çok daha fazla insanın Windows XP’yi terk edip yeni işletim sistemlerine ve yeni teknolojilere geçişini hızlandırdı.

Bu tür operasyonlar olmasa, bugün web üzerinden ulaşıp kullandığımız pek çok pratik servisi kullanmamız da mümkün olmayabilirdi. Ancak, bu gelişmenin bir maliyeti de, belli dönemlerde yeni bilgisayarlara sahip olmak zorunda olmamız. Aynı, telefonlarımızın birkaç senede bir eskimesi yeni uygulamaları çalıştırmakta zorlanması ve yeni akıllı telefonlara ihtiyaç duymamız gibi, bilgisayarlarımızı da belli bir süre sonra yenilemek ve yeni teknolojilere uyum sağlayacak yeni bir donanım seviyesine geçiş yapmamız gerekiyor.

Video oyun dünyası, web uygulamaları, sosyal medya servisleri gibi, günlük hayatımızın parçası olan pek çok uygulama, zamanla eski bilgisayarlarda çalışmaz hale gelecektir. Örnek vermek gerekirse, bugün Windows 10’u çalıştırmak konusunda donanım olarak yetersiz kalan, Windows 7 yüklü eski bir bilgisayarda, YouTube’u açmak neredeyse imkansızdır.

Yeni, gelişmiş, etkileyici bir oyunu eski bir bilgisayarda çalıştırmak, neredeyse imkansızdır.

En son güncellemeleri almış ofis yazılımlarını hatta en son güncellemeleri almış internet tarayıcılarını bile eski bir bilgisayarda çalıştırmak son derece büyük bir kabusa dönüşebilir.

Dolayısıyla, bilgisayar güncel dijital teknolojilerle senkronize kalabilmek için önemli ve gerekli bir yatırımdır. Yazılımlarınızın, internetten seyrettiğimiz videoların, oyunların, uygulamaların yavaşladığını, takılmaya başladığını ve çalışmakta zorlandığını hissettiğimizde, yeni bir bilgisayar almanın vakti yaklaşıyor demektir. Bu aşamada bilgisayar fiyatları veya laptop fiyatları hakkında araştırma yapmaya başlamak doğru bir karar olacaktır. Biz de ayrıca, göz sağlığını korumak isteyen, video oyunlarını da sevenler için, bilgisayarın yanında monitörü de yenilemenizi tavsiye ederiz. En net ve temiz görüntüleri elde etmek için 144 hz monitör edinmeniz de doğru bir karar olabilir.