Bir Dolardan Ucuz Gadget Seçeneklerini Kaçırmayın

GearBest’in yeni kampanyası ne alırsan 1 TL türü mağazaları andırıyor. Kuponu girdikten sonra 1 dolardan ucuza alınabilecek çok sayıda ürün GearBest sitesindeki özel sayfaya eklenmiş durumda. Bunlar arasında farklı gadget seçenekleri de var.
https://www.gearbest.com/one-dollar.html adresinde yer alan kampanyada seçilen ürünleri sepete ekledikten sonra sayfada gösterilen ilgili indirim kodunu girmek yeterli oluyor. Bu durumda 10 dolara on ürün alınabiliyor. Bizim dikkatimizi çeken bazı ürünler şöyle:
- 1 metre 12V su geçirmez LED şeridi: https://goo.gl/N6YSGP
- USB LED lamba: https://goo.gl/dEvBya
- 3.5 mm fişten kulaklık ve mikrofon splitter: https://goo.gl/GBUAbG
- SIM kart adaptör kiti: https://goo.gl/5RR2uq
- HDMI için micro adaptörü: https://goo.gl/mvRup4
- Araç için çakmak USB: https://goo.gl/7LqetA
- 18650 Power Bank kutusu: https://goo.gl/9pQ9qh
- micro USB – Type-C adaptörü: https://goo.gl/iFnUu3
- LED kol saati: https://goo.gl/k1N1zG
- 7.1 kanal USB ses kartı: https://goo.gl/Qu2czy
- Cep telefonu tamir kiti: https://goo.gl/ViQfbW
- Fidget spinner: https://goo.gl/LkMRhT
Liste buraya sığmayacak kadar uzun ve linki ziyaret edip kontrol etmenizi öneriyoruz: https://www.gearbest.com/one-dollar.html