Bir Dolardan Ucuz Gadget Seçeneklerini Kaçırmayın

GearBest’in yeni kampanyası ne alırsan 1 TL türü mağazaları andırıyor. Kuponu girdikten sonra 1 dolardan ucuza alınabilecek çok sayıda ürün GearBest sitesindeki özel sayfaya eklenmiş durumda. Bunlar arasında farklı gadget seçenekleri de var.

https://www.gearbest.com/one-dollar.html adresinde yer alan kampanyada seçilen ürünleri sepete ekledikten sonra sayfada gösterilen ilgili indirim kodunu girmek yeterli oluyor. Bu durumda 10 dolara on ürün alınabiliyor. Bizim dikkatimizi çeken bazı ürünler şöyle:

1 metre 12V su geçirmez LED şeridi: https://goo.gl/N6YSGP USB LED lamba: https://goo.gl/dEvBya 3.5 mm fişten kulaklık ve mikrofon splitter: https://goo.gl/GBUAbG SIM kart adaptör kiti: https://goo.gl/5RR2uq HDMI için micro adaptörü: https://goo.gl/mvRup4 Araç için çakmak USB: https://goo.gl/7LqetA 18650 Power Bank kutusu: https://goo.gl/9pQ9qh micro USB – Type-C adaptörü: https://goo.gl/iFnUu3 LED kol saati: https://goo.gl/k1N1zG 7.1 kanal USB ses kartı: https://goo.gl/Qu2czy Cep telefonu tamir kiti: https://goo.gl/ViQfbW Fidget spinner: https://goo.gl/LkMRhT

Liste buraya sığmayacak kadar uzun ve linki ziyaret edip kontrol etmenizi öneriyoruz: https://www.gearbest.com/one-dollar.html