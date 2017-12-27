BKM Express ve GearBest İşbirliğiyle Sene Sonu İndirimi

Akıllı telefon getirme yasağı ve e-sigara satışları nedeniyle ülkemizde satışları durdurulduktan sonra ciddi bir atağa geçen GearBest firması bize özel tr.gearbest.com adlı siteyi açmış ve yasaklı ürünleri filtrelemişti. Sitenin bir diğer adımı içeriği Türkçe yapmak olmuştu. Sık sık kampanyalar düzenleyen site son olarak ülkemizde yasaklı PayPal’dan doğan boşluğu doldurmak adına BKM Express ile işbirliğine gitti. Artık ödemelerde daha kolay ve güvenli biçimde kartlar kullanılabiliyor.

Bunu kutlamak adına sene sonu indirimi başlatan sitede yüzde 50’ye varan indirimler geçerli. Bugün saat 12:00’de bazı ürünler sınırlı sayıda yüzde 50 fiyata inecek. Aynı zamanda akşam 21:00’de de bazoı ürünler sınırlı sayıda yarı fiyata düşecek. Ek olarak bir alana bir bedava, ürün alana aksesuar bedaba, sınırlı sayıda özel indirim ve indirim kuponları için sitede yer alan özel sayfayı ziyaret edebilirsiniz. https://tr.gearbest.com/promotion-gearbest-turkiyede-special-1631.html?lkid=12467599