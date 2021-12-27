Blockchain ve Oyun Ekosisteminin İhtiyacını Mancium Token Giderecek

Oyun dünyası için önemli fırsatlar sunmaya hazırlanan Manc Token, blok zinciri teknolojisiyle beraber hem daha güvenli bir iş ortaya koyuyor hem de oyun evreninin geleceği olarak görülen blockchain ekosisteminde de kendisine yer buluyor. Ancak Manc Token esasında, oyun geliştiricilerin dışında oyun tutkunlarını da şirketlerin parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Bunun için de hali hazırda kurulmuş kapsamlı bir platform bulunmuyor. Tam bu noktada devreye giren Mancium Token, detaylı platformuyla yatırımcı, oyun geliştiricisi ve oyuncuları buluşturuyor. Böylelikle Manc Token, blockchain ve oyun ekosisteminin de ihtiyacını karşılamış oluyor.

Manc Token Tek Bir Platformda Buluşturacak

Blok zinciri, oyun evreni için önemli ölçüde fırsatlar sunuyor. Oyun geliştiricilerin dışında, oyun severler de oyunların ve firmaların bünyesinde yer almak istiyor. Fakat bunun için hayata geçirilmiş detaycı bir platform henüz kurulmadı. Blockchain teknolojisi tam da burada devreye giriyor. Oyun geliştirmeye ve oyun teknolojilerine hevesli gençler ve oyunların yatırımcısı olmak isteyenler için Manc Token tek bir platformda buluşturmayı amaçlıyor.

Özellikle blok ziniri ve oyun teknolojisini bilen gençler, oyunların yatırımcısı olmak isteyenler ve oyuncular için kapsamlı hale getiriliyor. Böylelikle Mancium Token aracılığıyla yatırım yapabilir, şirket paydaşı olabilir, oyun geliştirici eğitim paketlerinden faydalanabilir, kendi tasarımlarınızı satışa çıkarabilirsiniz.

Manc Token ne demek ?

Uzun yıllardır oyun sektörünün içerisinde olan ve bugüne kadar sayısız oyun tasarlayan Manc, blok zinciri teknolojisini kullanarak oyunlarını kripto para evrenine aktarmak istiyor. Bunun içinde ilk hedef Mancium Token ile, oyun içi para kazanmanın, bağış toplamanın ve fon kurmanın mümkün olduğu bir sistem yaratmak. Ayrıca Manc Token, geliştirdiği tüm oyunları aşamalı bir şekilde Metaverse evrenine de uyumlu hale getiriyor. Bu kapsamda değerlendiridiğinde diğer rakiplerine göre ileri safhada kendisine yer buluyor.

Diğer taraftan Manc, yarattığı ekosistemin bir parçası olarak küresel seviyedeki oyuncuları, teknoloji tutkunlarını ve bu geleceğe ortak olmak isteyenleri yek bir vücutta topluyor. Son dakika gelişmeleri, şirket içi haberleri ve oyun dünyasında yaşanan değişimleri kullanıcısıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Manc Token, yol haritasına bağlı kalarak önümüzdeki günlerde yüksek hacimli borsalarda listelenme hedefini taşıyor.

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