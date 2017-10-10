Call Of Duty: Infinite Warfare Halloween Etkinliği Başladı

Ücretsiz hediye çeki, çift XP, yeni zombi modu, herkes için ücretsiz Carnage haritası ve daha birçok hediyeyle dolu topluluk etkinliğiyle Halloween ruhuna kavuşun

Call of Duty®: Infinite Warfare oyuncuları, yeni Cadılar Bayramı temalı eşyalar alabilecekleri, XP arttıran etkinliklere katılabilecekleri, yeni zombie modunu oynayabilecekleri ve yalnızca etkinlik boyunca kazanabilecekleri özel ücretsiz eşyaların olduğu “Willard Wyler’ın Cadılar Bayramı Çığlığı” adlı kutlamaya katılabilecek.

Willard Wyler’ın Cadılar Bayramı Çığlığı aksi belirtilmedikçe, 9 Ekim’den 1 Kasım’a kadar aşağıdaki içeriği ve hediyeleri sunmaktadır:

Her hafta başında ücretsiz Halloween temalı Supply Drop

30 Ekim’de son bir hediye ile birlikte her cuma Halloween temalı kozmetik ürünü

Halloween temalı kıyafet ve ganimet, yeni zombie temalı Rig skin

13 Ekim’de başlayacak olan “Boss Battle” modu ile oyuncular her Infinite Warfare zombie modundan istedikleri final boss’unu seçebilecekler. İlk bölüm Zombies in Spaceland ile başlıyor ve haftada iki kez diğer bölümler ile devam ediyor, The Beast from Beyond ile sona eriyor (Oyuncuların DLC bölümlerine erişmek için DLC paketlerine sahip olması gerekiyor)

Gesture Warfare multiplayer modu 12 Ekim’e kadar açık ve oyunculara karşı takımdakileri küçümseyecekleri mimikler kullanmalarını sağlıyor

Retribution DLC paketinden sevilen multiplayer harita Carnage 12 Ekim 1 Kasım arası ücretsiz ve oyunculara çift xp veriyor.

Halloween Scream boyunca ücretsiz eşyaları alabilmeleri için oyuncular Pazartesi ve Cuma sabahı arası giriş yapmaları ve Quartermaster’ı ziyaret etmeleri gerekmektedir. Her hafta, Supply Drop Pazartesi ve Cuma sabahı arasında (PDT) verilir ve kozmetik ürünler Pazartesi ve Cuma sabahı arasında alınabilir. Saatler değişiklik gösterebilir.

Daha fazla bilgi için http://www.callofduty.com/infinitewarfare/halloween-scream