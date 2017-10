Call of Duty: WWII – Carentan Season Pass Bonus Haritası

Carentan haritası, orijinal Call of Duty, Call Of Duty: United Offensive ve Call of Duty 2’de ortaya çıkmış olan Call of Duty geçmişinde en ikonik ve en sevilen haritalardan biri. Şimdi ise yepyeni bir sürümü Call of Duty: WWII’de yer alacak. Bu savaştan tahrip olmuş Fransız kasabasının yıkık binaları ve müstahkem sokaklarında stratejik bir Alman kalesi için savaşın.

Carentan, tüm Season Pass sahipleri için bir Bonus Harita olarak oyun çıkışında mevcut olacak. Call of Duty: WWII için Season Pass çoktan hıncahınç doldu ve Carentan eklemesiyle onu üst sıralara koyuyor.

Call of Duty: WWII Season Pass* ile tam ölçekli savaş senaryosunu yaşayın. Yeni ve ikonik Çok Oyunculu Haritalar, Nazi Zombilerin yeni bölümü ve yeni Savaş Görevlerini içeren 2018’de çıkacak 4 DLC ile epik yolculuğa devam edin.

*Season Pass alıcıları 2018 Call of Duty: WWII Season Pass içeriğini alacak. Season Pass içeriği son değil, değişebilir ve oyun için indirilebilir içeriğin tümünü içermeyebilir. Season Pass içeriği tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve fiyatlandırma ve yayınlanma tarihleri platforma göre değişiklik gösterebilir. Season Pass içeriği yalnızca oyun içi mağazadan indirilmelidir; ayrı olarak satın almayın yoksa tekrar ücretlendirilirsiniz. Season Pass içeriği ayrıca satılabilir. Oyun gereklidir, ayrı satılır. Daha fazla bilgi için lütfen http://www.callofduty.com/ adresini ziyaret edin.