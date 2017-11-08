Çin’deki Bekarlar Günü Kutlamalarına DOOGEE de Katıldı

Çin’de 1993 yılından beri geleneksel hale gelmiş olan 11.11 Bekarlar Günü kutlamaları alışverişi ve indirimleri ön plana çıkarıyor. Yalnızlığı temsil eden bir rakamından yola çıkarak türetilmiş olan 11 Kasım günü indirimleri, ABD’deki Halloween kutlamalarını izleyen geleneksel Black Friday – Kara Cumaya benzetiliyor. Bu indirimler genelde AliExpress ve GearBest, BangGood gibi Çin merkezli siteler desteğiyle iyice ön plana çıkarılmaya başlandı. AliExpress’in özel mağaza açtığı cep telefonu üreticilerinden biri olan DOOGEE de kervana katıldı ve 11.11 için özel indirimler duyurdu.

DOOGEE’nin en yeni akıllı telefonu olan MIX 2 kısa süre önce, 6 Kasım tarihinde Banggood sitesinde (http://bit.ly/2hnrA9T) satışa sunuldu. İlk aşamada 20 Kasım tarihine kadar her gün ilk 1000 satış sırasında indirimle 199 dolardan alınabiliyor. DOOGEE MIX 2’nin bu fiyatıyla ilgi görmesinin sebebi MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM bellek, 130 derece geniş açılı selfie kamerası dahil toplam dört kamera, face unlock ekran kilidi içeriyor olması. 18:9 çerçevesiz ekrana yakın bakış videosu:

AliExpress üzerinden gerçekleşen kapsamlı indirim de ilgi çekiyor. DOOGEE’nin AliExpress ortamındaki resmi satış kanalı (http://www.doogee.cc/sale/aliexpress/) neredeyse tüm DOOGEE akıllı telefonları indirimli seviyeye indirmiş durumda. Modele bağlı olarak MIX, MIX 2, S60 ve diğer popüler DOOGEE akıllı telefonlarda yüzde 24’e varan indirimlerden söz ediliyor. Ayrıca alışveriş öncesinde 50 dolara varan indirim kuponları kazanılabiliyor. DOOGEE ürünleriyle ilgili olanlar kontrol edebilir.