Cisco’dan Akıllı Şehirler İçin 1 Milyar Dolarlık Program

Akıllı şehirler insanlara daha temiz hava, daha güvenli yaşam kısaca hayat kalitesinde artış vadederken, finansman sürecinde yaşanan tıkanmalar Cisco’yu harekete geçirdi. 1 milyar dolarlık Şehir Altyapısı Fon Hızlandırma Programı’nı devreye sokan Cisco, bu kapsamda dünya çapında daha kolay, hızlı ve ekonomik şehirler kurgulanmasını sağlayan teknolojilerin adaptasyonunu destekleyecek.

Fon, Cisco Capital® aracılığıyla özel sermaye şirketi Digital Alpha Danışmanları ve emeklilik fonu yatırımcıları APG Varlık Yönetimi (APG) ve Whitehelm Capital ile ortaklaşa sağlanacak.

Finansman sorununun belediyelerin akıllı şehir dönüşüm projelerini hayata geçirmelerinde önemli bir engel olduğunu kaydeden Cisco Akıllı + Bağlı Şehirler Küresel Başkanı Anil Menon bu süreci kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti ve şöyle devam etti: “Cisco olarak iş ortaklarımızla birlikte, akıllı şehir projelerini gerçekleştirmek için gerekli sermayeyi ve uzmanlığı sunuyoruz. Digital Alpha, APG ve Whitehelm Capital, daha önce çok yeni olarak algılanan ve bu nedenle finanse edilmesi zor bir alana yatırım konusuna yeni bir perspektif getirdiler”

Doğru finansman araçları bir araya geliyor

Programın, şehirlerin yenilikçi teknolojileri finanse etmeleri ve dağıtmaları için doğru finansman araçlarını bir araya getirmesine yardımcı olacağını ifade eden Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım İstanbul gibi büyük şehir olmanın getirdiği sorunları “akıllı” projelerle çözme yolundaki şehirlerin finansman engellerini çözmesini beklediklerini belirtti. Programın , şehirlerin enerji kullanımını dengelemek, trafiği kolaylaştırmak, park sorunun azaltmak veya toplu taşım aracı kullanımı artırmak gibi birlikte yaşamdan kaynaklı sorunlara kendi çözümlerini yaratmalarını destekleyecek şekilde tasarlandığının altını çizen Kıvılcım “Gelir paylaşım finansmanı şehirlerin istedikleri sonuçlara ulaşmalarını ve operasyon bütçelerini yeni hizmetler ve dijitalleştirilmiş altyapı ile artırmalarını mümkün kılıyor” dedi.

Cisco Kinetic’e kamu güvenliğini artıran güncelleme geldi

Cisco ayrıca, geçtiğimiz ay düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi’nde Cisco Kinetic IoT veri platformuyla entegre olan Cisco® Kinetic for Cities için ek fonksiyonları da açıkladı. Yeni özellikler, kamu güvenliği için geliştirilmiş destek sunuyor. Platformdaki güncellemeler vatandaşların güvenliğini ön plana alırken, yeni otomasyon seçeneklerinden, entegre videolu gelişmiş bir gösterge panosuna kadar geniş kapsamda seçenekler sunuyor. Acil durum bilgilerini gerçek zamanlı olarak bildirerek, ek IoT veri kaynaklarını ve Cisco Spark ™ İşbirliği’ni kullanarak daha hızlı acil müdahale sağlıyor.

Cisco ayrıca Cisco Kinetic for Cities için yeni satın alma opsiyonlarını da duyurdu. Bunlar arasında Cisco IoT veri platformuyla uyumlu olan yeni başlayanlar için çözümler sunan paketler, servisler mevcut.

Cisco geçtiğimiz dönemde bir çok yeni şehri de Şehirler için Cisco Kinetic’e dahil etti. North Carolina’daki Cary Kasabası vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ‘Yaşam Labaratuvar’nı hayata geçirdi. Yerel yöneticiler Cisco Kinetic teknolojilerini kullanarak uygun park yeri sayısını takip edebiliyor, şehir planlamasına efektif çözümler getirebiliyorlar. Cary Şehri Altyapıdan Sorumlu Müdürü Terry Yates konuyla ilgili olarak “Şehirler için Cisco Kinetic vatandaşlarımızın hayatını olumlu yönde etkileyecek çözümleri ve araçları sunuyor” diyor.