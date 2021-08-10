Çocukları okulla tanıştırmak için dijital olanaklar

Artık çocuklar okuma öğrenmeden önce dokunmatik ekranlı dijital cihazlardan dünyaya açılmayı öğreniyorlar. Peki bu yıl ilk defa okulla tanışacak çocukları dijital imkanlarla okula hazırlayabilir miyiz?

Eylül ayı ile birlikte çocuklarımız yeniden yüz yüze eğitime başlayacaklar. Bu yeni dönemin hazırlığı içindeki veliler de şimdi de okul alışverişi için listelerini yapmaya başladılar. Ancak, bu listelerin sadece beslenme çantası veya anaokulu çantası gibi ihtiyaçlarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Günümüzün çocukları artık dijital teknolojiler ile yaşıyorlar ve bu cihazlara da son derece adapte olmuş durumdalar. Doğru dijital cihazlar ve dijital oyuncaklarla özellikle anakolu seviyesindeki çocukların eğitim düzenine alışmasını kolaylaştırmak bizim elimizde.

1. Okul videoları izletin

Okul öncesi çocuklar YouTube videolarını açık öğretim üniversitesi gibi kullanmayı çoktan öğrendiler. Bu yeni nesil çocuklara eğitici videolar sayesinde pek çok konuyu anlatmak, öğretmek, anlamalarını sağlamak mümkün. İlk defa okula gidecek ve ailelerinden uzak kalan çocukların okul/sınıf ortamında yabancılık çekmemesi ve ilk gün korkusu yaşamaması için çocuklara okul kavramını anlatan, okullardan, sınıflardan örnekler gösteren YouTube videolarıyla eğitim verebilirsiniz. Youtube’dan aşina olduğu okul/sınıf/öğretmen atmosferini gören çocuğun ise ilk günden okula kolayca adapte olacağını tahmin edebilirsiniz.

2. İletişim uygulamalarını kullanmayı öğretin

Çocukların tableti üzerinden istediği her an bir dokunuşla annesiyle görüntülü bağlantı kurabileceği uygulamaları kullanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer farklı bir uygulama kullanmıyorsanız,Facebook Messenger Kids uygulamasını denemek isteyebilirsiniz.

3. Akıllı saatle yerini kontrol edin

Çocuklar için özel üretilen ve GPS sinyalleriyle çocukların yerini de kontrol etmeye imkan veren akıllı saatler sayesinde, okula başlayan çocuğunuzun güvenliği konusunda içiniz daha rahat olabilir. Bu saatlerde ayrıca acil bir durumda, kaza veya kaybolma gibi durumlarda, çocuğun alarm vermesini sağlayan panik butonu gibi imkanlar da bulunabiliyor. Bazı saatler ise SIM kart yardımıyla anneye, babaya veya başka akrabalara ulaşma imkanı verebiliyor.

4. Powerbank ile cihaz şarj etmeyi öğretin

Eğer hala bunu öğrenmemişse, dijital cihazlarının okulda pilinin bitmesi ve bir priz bulamaması ihtimaline karşı çocuğun çantasına bir powerbank yerleştirmek ve bu powerbankı nasıl kullanacağını anlatmak da faydalı olabilir.