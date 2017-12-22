Dijital Reklamlar Artık Daha Etkili

İnternet kullanım ağının gelişmesiyle, milyonlarca insanı hedefleyen reklamların yönetimini yapan markalar, dijital dünyanın sağladığı avantajları etkin şekilde kullanıyor. Medya satın almada da kendisini hissettiren dijital dönüşümle birlikte dijital reklam yatırımları, Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 milyon TL’ye ulaşarak sektörün gücünü ortaya koyuyor.

Dijital, günümüzde çok daha kişiselleştirilmiş bir hedefleme stratejisi benimseyerek yaratıcı ve akıllı yolların yöntemi haline geliyor. İnternet ise kullanıcıları satın almaya çok daha yaklaştıran, en doğru ortamda markanın mesajını doğrudan vermeyi sağlayan etkin mecra olarak karşımıza çıkıyor. Dijital reklamcılık sayesinde doğru mesajla, doğru zamanda, doğru kişilere erişim sağlanıyor. Ve geleneksel reklamlara göre daha fazla esneklik sağlayan dijital reklamların nasıl performans gösterdiği gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Benim dünyam ‘dijital’ diyenlerin sayısı hızla artıyor

48 milyon internet kullanıcısıyla önemli bir kitle oluşturan Türkiye’nin, akıllanan dünyanın yaşam tarzına ayak uydurduğunu söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “İnternet kullanımı sayesinde ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilen 7,6 milyar insan var. Bu kitle, dünyada meydana gelen gelişmelerden anında haberdar oluyor ve interaktif bir iletişim kuruyor. Türkiye, ortak buluşma noktası haline gelen internette günde 6 saat 46 dakika zaman geçiriyor. Dijital reklamlar hedef kitleye ulaşmada etkin bir mecra konumunda. Girişimciler dijital pazarlamanın öneminin farkında olmalı, geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla finansal kaynak ayırmalılar. Dijital dünyaya katılmak, geleneksel medya ile karşılaştırıldığında çok düşük bir yatırım gerektiriyor. İnternet reklamcılığı o kadar hızlı bir büyüme gösteriyor ki, internet reklamına yatırımın yakın gelecekte diğer medya yatırımlarını aşacağı öngörüsündeyim. İnsanların TV başında geçirdiği zamanın internete doğru kaydığı düşünüldüğünde bunu öngörmek çok zor değil.”

Öte yandan bu gelişimi rakamlarında desteklediğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, medya satın almada da kendisini hissettiren dijital dönüşümün yatırımcılarında ilgi odağında olduğunu söyledi. Bu farkındalıkla da Ramazan Becer, reklam yatırımlarının Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 milyon TL’ye ulaşarak sektörün gücünü ortaya koyduğunu aktardı.