DOOGEE Akıllı Telefonlarda AliExpress İndirimi

Sonbahar geldiğinde ceket ve mont almanın tam zamanıdır. Akıllı telefon almak içinse 13 Ekim tarihine dikkat çünkü DOOGEE’nin AliExpress üzerinde açtığı özel mağazasında (http://www.doogee.cc/sale/aliexpress/) yılın indirimi başlıyor! 20-40 dolar arasında değişen indirimler ve özel ek kuponlar söz konusu. Bu sayede DOOGEE akıllı telefonlar bu seneki en düşük fiyat değerlerine geriliyor.

Farklı beklentileri karşılamak üzere dört popüler model büyük indirime dahil edildi. Amiral gemisi dayanıklı model S60, 7060 mAh kapasiteli batarya canavarı BL7000 ve tüm kullanıcıları şaşırtacak biçimde yeni modellerden MIX Lite ve S30 dahil edildi.

S60: Eşsiz tasarımlı sağlam telefon S60 ile IP68 su ve toz koruması, 21 MP kamera, 6 GB RAM, 64 GB depolama, 5.2 inç Full HD ekran ve 5580 mAh batarya geliyor. Böylece sadece doğa için tasarlanmadığını gösteriyor. TechRadar açıklamasına göre “S60, son derece cazip fiyata sahip ilgi çekici bir dayanıklı telefon. Kablosuz şarj özellikleri, güçlü bataryası, çok sayıda dahil edilmiş aksesuarla genel anlamda harika.” Çok sayıdaki teknoloji sitesi övüyor.

BL7000: 7060 mAh bataryasına rağmen 76 x 156 x 11 mm kompakt gövdeli telefon 38 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Dual 13 MP kamera Samsung ISOCELL esaslı ve net fotoğraflar çekebiliyor. 5.5 inç Sharp Full HD ekranı görsel şölen gerçekleştiriyor.

MIX Lite: MIX serisinde en popüler modaya ve gereksinimlere cevap veren DOOGEE, seriye eklenen yeni model MIX Lite’ı tanıttı. Çerçevesiz popüler telefonlardan biri olup 13 MP dual kamera, 5.2 inç Full HD ekran içeren DOOGEE MIX Lite sadece 89.88 dolara alınabilecek. 100 dolardan ucuza çerçevesiz ekranlı telefon arayanlara öneriliyor.

S30: S Serisindeki diğer telefonlar gibi dayanıklı bir diğer telefon ve IP68 su ve toz koruması var. Kevlar Fiber yeniliğini içeren S30 sertlik ve dayanımı garanti ediyor. 5580 mAh bataryası S60 kadar güçlü. 109.99 dolar değerine inen fiyatıyla ekonomik ama dayanıklı bir doğa telefonu arayanlara hitap ediyor.

Bu indirim kampanyası, DOOGEE’nin AliExpress ile işbirliğini ve öne çıkan marka olmasını kutluyor. Şu ana kadar sadece HUAWEI ve XIAOMI için özel mağazalar açan AliExpress global anlamda tanıma adına böyle bir adım attı ve sağlam bir iş ortağı olmak adına ürünlerini sundu.