DOOGEE BL12000, Guinness Dünya Rekorunu Ele Geçirdi

Teknoloji ilerledi ve akıllı telefonlar çok hızlandı ama son zamanlarda öne çıkan konu çerçevesiz ekranlarla dual kameralar. Peki ya bataryalara neler oluyor? Hala on sene önceki teknolojiyi kullanıyoruz ve gün içinde biten bataryalar saç baş yolduruyor…

Bu durumun farkında olan DOOGEE, BL serisi ürünlerine bir yenisini ekledi. BL5000 ve BL7000 takipçisi olan ve BL12000 adı verilen yeni akıllı telefon tam bir batarya canavarı. En yakın rakiplerinden bile iki kat yüksek kapasite sunuyor zira buna imkan verecek biçimde 6000 mAh kapasiteli çift bataryaya sahip!

İşte bu sayede Guinness rekorları kitabına girmeyi başardı! Bataryaya ve kullanım süresine öncelik verenlerin kontrol etmesi gereken DOOGEE BL12000’in içinde 6000 mAh kapasiteli çift batarya var ve “Battery Large” anlamını taşıyan BL serisinin en yeni üyesi dünya rekorunu ele geçirdi.

Bu derece yüksek kapaside, lityum bataryada riski arttırabilir. Bu yüzden DOOGEE ekibi gerekli testleri gerçekleştirmiş. Analiz sonucunda 42 gün bekleme süresi, 90 saat konuşma süresi ve 25 saat video izleme süresi elde edilmiş. Firma daha önceden BL serisinde BL5000 modeliyle dikkat çekmişti. BL7000 ise 7060 mAh kapasiteye çıkıp gövdeyi inceltmişti.

BL12000 sadece bataryadan ibaret değil. Ayno zamanda bazı amiral gemilerinde yer alan özellikleri içeriyor. Bu sene çerçevesiz ekranlı telefonlar ön planda. DOOGEE MIX 2’deki tasarım, BL12000’de de geçerli ve 6 inç 18:9 oranlı dev ekran beğeni kazanıyor. 2160 x 1080 piksel çözünürlükle netlik oranı son derece yüksek.

130 derece geniş açılı lens içeren ön kamera sayesinde selfie çekimlerine aynı anda çok sayıda kişi sığabiliyor. Aynı zamanda 16 MP çözünürlüklü ve net çekimler yapan bir diğer ön kamera daha var. BL12000’de arka kısımdaki dual kamerayla toplamda dört kameraya ulaşılıyor.

Ürün ilginizi çektiyse daha fazla bilgi almak için üretici sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.doogee.cc/detail/big-battery-smartphone/123