DOOGEE MIX 2 Açılış Haftasında Dört Ayrı Hediye

Son zamanlarda ciddi anlamda dikkat çekmeyi başaran DOOGEE firmasının merakla beklenen çerçevesiz ekranlı DOOGEE MIX 2 modeli satışa sunulmak üzere. İlk nesil DOOGEE MIX’in geliştirilmiş versiyonu olan DOOGEE MIX 2 (http://www.doogee.cc/sale/week/) ile ikisi önde, ikisi arkada dört kamera, yüz tanıma ve çerçevesiz ekran dışında güçlü donanımlar geliyor ve açılış haftasında 199 dolar olan fiyatı şaşırtıyor. MIX 2 ile gelen donanımlar kesinleşti ve önceki modelden daha üstün olduğu netleşti.

DOOGEE MIX 2’nin 6 GB RAM ve 64 GB depolama sunan modeli için resmi fiyat 229.99 dolar ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan modeli için resmi fiyat 279.99 dolar. Bunun için Banggood sitesindeki satış linkine girmek yeterli: http://bit.ly/2hnrA9T

İçerdiği MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM, dört kamera (arkada 13 ve 16 MP, önde normal ve geniş açı), yüz tanımlama, Android 7.0 işletim sistemi, 4060 mAh batarya ile bu fiyata sınırları zorluyor. İşin ilginci resmi fiyattan da ucuza alabilmek ve çeşitli ödüller kazanmak mümkün.

Devam etmekte olan kampanya ile 6-20 Kasım 2017 tarihleri arasında her gün ilk 100 kişi aldıklarında 199 dolar ödeyerek sahip olabilecek. Bunların 50 tanesi 15:00, diğer 50 tanesi 21:00 saatinde hızlı davrananlara sunulacak.

O saatte fırsatı kaçıranlar içinse ikinci seçenek 229.99 dolara aldıklarında Bluetooth kulaklık hediyesi. Bu kulaklık büyük avantaj sağlıyor çünkü kablosuz yapısıyla 3.5 mm kulaklık fişi olmayan telefondaki USB Type-C portunun kullanılmasına gerek kalmıyor.

Bir diğer olasılıksa sosyal medya üzerinden yayarak 10 dolarlık indirim kuponu almak. MIX 2 için geçerli 10 dolarlık indirim kuponu 500 kişiye verilecek. Yapılması gerekenler http://www.doogee.cc/sale/week/ adresini Facebook zaman çizelgesinde paylaşmak ve içine @doogeemobile eklemek. Bu paylaşımın ekran görüntüsünü DOOGEE forumda yer alan başlık altına göndermek.

Dördüncü olaraksa firmanın Facebook sayfasını (https://www.facebook.com/doogee.cc/) takip etmek ve DOOGEE MIX 2’nin en beğendiğiniz özelliğini yorum olarak bırakmak. Anketi Facebook zaman çizelgesinde paylaşanlar arasında yapılan çekilişle DJI Osmo Gimbal hediye edilecek.