DOOGEE MIX 2 Başlangıç Fiyatı 229.99 Dolar

Bu seneye damgasını vuran çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar arasına katılan uygun fiyatlı ve ilgi çekici görünümlü DOOGEE MIX 2 resmi olarak duyuruldu ve resmi sitede (http://www.doogee.cc/sale/week/) yapılan açıklamayla önsipariş sürecinden sonra başlangıç fiyatının 229.99 dolar olacağı netleşti. Bazı kullanıcılar site forumunda yer alan yarışmaya katılarak fiyat tahmini yapmaya çalışmış ve 300 dolar olacağını düşünmüştü ama resmi fiyat 6 GB + 64 GB giriş modelinde 229.99 dolar ve 6 GB + 128 GB modelde 279.99 dolar olacak. 6 Kasım tarihinde BangGood üzerinden satışa sunulacak.

Sitede yer alan açıklamaya göre satışın başlamasına özel olarak her gün ilk 100 kişiye 199 dolardan satılıyor olacak. Çerçevesiz ekranlı, dört kamera içeren ve yüz tanıma destekli bu telefonun 6 GB RAM bellek içermesine rağmen 199 dolara alınabilmesi şaşırtıcı.

DOOGEE MIX 2 ile 5.99 inç çerçevesiz ve 18:9 oranlı FHD+ çözünürlüklü ekran geliyor. Uygun fiyatına rağmen yenilikçi biçimde yüz tanıma sistemi içeriyor. Geçen hafta Hong Kong’da düzenlenen etkinlik sırasında bu özellik sergilendi. İkisi önde ve ikisi arkada toplam dört kamerası var. Ön kameralardan biri 130 derece geniş açı desteğiyle 8-10 kişiyi aynı anda selfie içine alabiliyor.

Yeni teknolojiler yanında DOOGEE MIX 2 ile aynı zamanda premium donanımlar geliyor. MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama alanı ve 4060 mAh batarya var. Başlangıç kampanyası süresince alanlara DJI Osmo Gimbal ve kuponlar gibi hediyeler verilecek. Aynı zamanda DOOGEE resmi forumunda ve sosyal ağlarda da ücretsiz MIX 2 çekilişleri olacak.