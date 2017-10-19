DOOGEE MIX 2 Face Unlock Canlı Sunumu Yapıldı

Akıllı telefonlarda son zamanların en büyük akımları çerçevesiz ekran, dual kamera ve yüz tanımlama. Bunlardan biri olan yüz tanımlama en yenisi. Bunu içeren DOOGEE MIX 2’nin bugünlerde Hong Kong’da düzenlenen Global Sources Mobile Electronics Şovu sırasında ziyaretçilerin ilgisini çektiği apaçık ortada.

Etkinlik sırasında sergilenen çok sayıda tamamen ön paneli ekranlı telefon var ama DOOGEE MIX 2‘nin özelliği yüz tanımlama destekli tek model olması. DOOGEE ilk kez MIX 2 modelinde yer alan yüz tanıma özelliğini canlı olarak halka sundu ve medya ile iş ortakları etkinlik sırasında bizzat deneme imkanı elde etti.

Şu aşamada butona basmayı gerektiren özellik son halini aldığında resmi olarak final duruma gelince herhangi bir dokunuş olmadan yüz algılama yapabilecek.

18:9 oranlı 5.99 inç ekran içeren ince gövdeli DOOGEE MIX 2, yüz tanıma özelliğine ek olarak dört kamera içererek bir diğer sürpriz yapıyor. Öndeki kameralardan biri 130 derece geniş açı desteğiyle grup selfie olanağı veriyor. Premium özellikler içeren DOOGEE MIX 2, Global Sources’ın resmi öneriler listesinde.

Kullanıcıların ilgisini çeken diğer modelse büyük bataryalı BL12000 modeli ve ekranla güçlü bataryanın bir kombinasyonu. 6 inç 18:9 oranlı ve tam kapsamlı ekran içeren telefona 12000 mAh batarya yerleştirilmiş! Geniş açı kamera daha da geliştirilmiş. BL12000 ile 16 MP selfie kamerası ve 8 MP geniş açı wefie kamerası ön kısımda bir arada. Basın ve ziyaretçiler bu yeni modele yoğun ilgi gösterdiler.



S60 ise firmanın IP68 sertifikalı ve sağlam son modeli ve iki aynı modelden biri su, diğeri kum içinde sunularak koruma kapasitesi sergileniyor. AliExpress’te öne çıkarılan marka olarak seçilen firmanın online mağazalarda en iyi satan modellerden biri olduğu söyleniyor.

20 Ekim tarihinde halka açık konferans gerçekleştirilerek DOOGEE MIX 2 sunumu resmi olarak yapılacak ve tüm teknik detayları paylaşılacak.