DOOGEE MIX 2’deki USB Type-C Portunun Bilinmeyenleri

DOOGEE’nin yeni amiral gemisi olan MIX 2 modeli, yüz tanımlama, 130 derece geniş açı çekim yapabilen selfie kamerası gibi gelişmiş özellikler ve çerçevesiz ekranlı tasarım sayesinde ilgi çekmeyi başardı. Aynı zamanda çoğu kullanıcı firmanın DOOGEE MIX 2 ile 3.5 mm kulaklık fişine veda edip sadece USB Type-C portu üzerinden sonuca gitmesini eleştirdi. DOOGEE MIX 2 ürün geliştirme müdürüyle bir söyleşi yaparak sorularımızı cevaplamasını rica ettik.

S: USB Type-C’nin micro USB portundan farkı nedir?

C: USB Type-C ve micro USB, taşınabilir cihazlar için iki ayrı port seçeneği. Son on senede MP3 çalarlar ve akıllı telefonlarda kontrolü ele geçiren micro USB oldu ama şimdi Type-C popüler hale geliyor çünkü Apple’in iPhone’da çift yönde takılan porta geçişi buna önayak oldu denebilir.

S: USB Type-C portunun getirileri neler?

C: Birincisi, USB Type-C tasarımından ötürü iki yönde takılabiliyor. Sadece tek yönde takılması gereken micro USB portuna kıyasla konfor sağlıyor. İkincisi, USB Type-C sayesinde cihaz gövdesi daha ince tutulabiliyor ve günümüzün mobil cihazlarına uyum sağlıyor. MIX 2 gövde kalınlığı 8.6 mm ve aynı zamanda 5.99 inç çerçevesiz ekrana sahip yani normalde bu derece ince alana ekran ve port aynı anda sığması imkansız. Bu yüzden USB Type-C portu ideal hale geliyor.

Son olarak, USB Type-C ile micro USB’den daha yüksek hızda aktarım destekleniyor. Akıllı telefonlarda USB Type-C olduğunda dosya ve belgelerin telefondan bilgisayara aktarımı daha çabuk gerçekleşiyor. Aynı zamanda USB Type-C portuyla 20V değerine kadar elektrik iletilebiliyor.

Gerçekte, Type-C bağlantısını elektronik cihazlara uygulamak yeni bir akım. Giderek artan sayıda Android cihazda USB Type-C portu var yani Apple’ın çift yönde kullanma avantajı ortadan kalkıyor. DOOGEE MIX 2 de bu yoldan gidiyor.

3.5 mm fişli kulaklıklara alışık olanların gereksinimini karşılamak isteyen DOOGEE, satış başlangıcı süresince kulaklık hediyesi veriyor. DOOGEE MIX 2’yi 229.99 dolardan alsanız bile Bluetooth kulaklık ücretsiz hediye verilecek. Diğer indirimler ve hediyeler için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz: http://www.doogee.cc/category/mobile – 199.99 dolara DOOGEE MIX 2 flash indirimi, 10 dolar kupon ve ücretsiz DJI Osmo Gimbal kazanma şansı. Başlangıç indirimi 6-20 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Doğrudan satış adresi Banggood: http://bit.ly/2hnrA9T