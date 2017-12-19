DOOGEE MIX 2’nin Yüksek Kapasiteli Versiyonu Yolda

DOOGEE’nin ilgi gören ve ikinci nesle terfi eden çerçevesiz ekranlı MIX 2 modeli beklenenden fazla ilgi görmüş olacak ki firmadan gelen açıklamaya göre daha da güçlendirilmiş sürümün üretimine başlandı ve sene sonunda satışta olması bekleniyor. Rakiplere cevap vermeyi de ihmal etmek istemeyen firmanın yeni kozu 6 GB RAM bellek ve 128 GB depolama alanı içeren DOOGEE MIX 2 modelini sunmak olacak. MIX 2 ile gelen diğer özellikler korunacak ve artan kapasiteye göre fiyat ayarlaması yapılacak.

6+128 GB Dev Depolama

MIX 2’nin 6 GB RAM ve 64 GB ROM içeren standart versiyonu çoğu kullanıcı açısından günlük kullanım için fazlasıyla yeterli durumda. Şaşırtıcı biçimde DOOGEE’den 128 GB ROM içeren yeni bir high-end versiyon geliyor. 4 GB RAM bellekli akıllı telefonlara kıyasla hem RAM avantajı, hem de sekiz çekirdekli Helio P25 işlemci sunan cihaz çoklu uygulamalarda bile akıcı performansı garanti ediyor. Mobil oyun düşkünleri de daha fazla oyunu sorunsuz biçimde kurup oynayabilecek. Daha da iyisi 256 GB’a kadar microSD kart eklenebiliyor.

Ekran

Çerçevesiz ekranlı MIX 2 bu yeni akıma ayak uyduruyor. 18:9 en boy oranına sahip ekranda video izleme deneyimi daha üstün ve kullanıcı deneyimi daha çevresel. 16:9 ekranlara kıyasla elde edilen kazanımlarla daha fazla içerik gösterilebiliyor. 5.99 inç ekran olsa da cihaz abartılı boyutlarda değil ve Full HD+ çözünürlükle beğeni kazanıyor. 3B yüz tanıma ile arka parmak izi okuyucu arasında tercih size kalıyor.

Kamera

Çok sayıda fotoğraf düşkünü son yıllarda ilerleyen kamera kalitesinden memnun. MIX 2 ile gelen dual arka ve ön kameralar dozu ikiye katlıyor! Önde yer alan kameralardan biri 130 derece süper geniş açı destekli ve grup selfie çekimlerini kolaylaştırıyor. Arka kısımda 16 ve 13 MP kameralar mevcut.

Batarya

MIX 2 ile gelen 4060 mAh kapasiteli batarya LG üretimi ve güven veriyor. USB Type-C ile şarj olabilen bu batarya hızlı şarj destekli. Yeni nesil fiş iki yönde de takılabiliyor.

Fiyat

DOOGEE’den yeni üst versiyon MIX 2 ile ilgili fiyat bilgisi gelmedi ama 300 dolardan fazla olması beklenmiyor. Gerçekten de fiyat ile performans arasındaki dengeyi kuracak gibi duruyor. AliExpress üzerinden fiyat analizi yapılabilir: http://bit.ly/2jFxcwO

Mavi, siyah ve şampanya altın renk seçenekleri içinden hangisi size uygun? Üst seviye model yakında satışta olacak. Daha fazla bilgi içinse www.doogee.cc