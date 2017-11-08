DOOGEE MIX 2’yi Şok Fiyata Alma Fırsatı

Kısa süre önce Banggood sitesi üzerinden önsiparişe giren DOOGEE MIX 2 akıllı telefon beklenenden fazla ilgi gördü. İlk aşamada sınırlı süre boyunca ve sınırlı sayıda meraklı kullanıcı 199.99 dolar ödeyerek satın alabiliyor. Meraklıların ilgisini karşılıksız bırakmak istemeyen DOOGEE, sınırlı sayıda indirimde olan DOOGEE MIX 2 sayısını arttırma ve indirimli fiyattan satışa devam etme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, DOOGEE MIX 2’yi Banggood sitesi üzerinden 199.99 dolara alma şansı devam ediyor. Bu kampanya, 20 Kasım tarihine kadar Banggood sitesinde sürecek.

199.99 dolara alınan özellikler çerçevesiz ekran ve rakip ürünlerde görülmeyen donanımlar. 130 derece geniş açılı ön kamerayla on kişiye kadar toplu selfie çekilebiliyor. DOOGEE MIX 2, çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar arenasında eşsiz bir seçeneğe dönüşüyor. Buna imkan veren diğer olanaksa geçen haftaki Hong Kong etkinliğinde sergilenmiş olan yüz tanımlamalı Face Unlock. Bunu içeren ilk orta segment cihaz. Parmak izi alıcısı gibi yapmanız gereken ekrana bakmak ve kilidi açmak. Tüm işlem sadece 0.1 saniye sürüyor.

DOOGEE MIX 2 aynı zamanda dört kameralı ve çerçevesiz ekranlı ilk akıllı telefon. Arkada 16 ve 13 MP kameralar, önce de çift kamera var. Selfie kamerası 8 MP alıcılı ve 88 derece lensli. Wefie kamera denen diğer ön kamera ise 130 derece geniş açılı lense sahip. Böylece 8-10 kişi aynı anda kolayca tek kareye sığabiliyor. MIX 2 sayesinde artık selfie çubuğu taşımak gerekmiyor.

İlgi çekici yeni teknolojilere rağmen DOOGEE MIX 2 amiral gemisi olma yolunda da ilerliyor. MTK Helio P25 sekiz çekirdekli güçlü işlemciye 6 GB RAM bellek eşlik ediyor! Kış aylarına doğru işlemcinin P23 olarak güncellemesi olası. MIX 2 bataryası da güncellendi ve önceki nesilde kullanılan 3380 mAh batarya yerini 4060 mAh batarya aldı. Fabrikada uygulanan düşürme testi dikkatlerden kaçmıyor.