DOOGEE MIX ve MIX 2’ye Sanal SIM Desteği Geliyor

DOOGEE’nin yeni ilan ettiği çerçevesiz ve tam ekranlı MIX 2 modeliyle ilgili bir diğer ilgi çekici haber daha geldi. Firmadan yapılan açıklamaya göre, MTK imzalı Helio P25 işlemciyi içerecek olan akıllı telefon bu sayede sanal SIM kart desteği sunacak yani SIM kart takılı olmadan ağlara bağlanabilecek ve 4G üzerinden internet erişimi alabilecek. DOOGEE MIX ise bir yazılım güncellemesiyle sanal SIM desteğine kavuşacak. Bu sistemin ne şekilde çalıştığı ve dünya genelinde hangi ülkelerde desteklendiği merak konusu.

MTK’nın geliştirdiği sanal SIM çözümünü içeren DOOGEE MIX 2 ve bir önceki model DOOGEE MIX, şu anda Hong Kong’da gerçekleşen etkinlik sırasında sergileniyor. Basın mensupları ve ziyaretçiler bu özelliği de deneme imkanı buldular. Sık sık diğer ülkeleri ziyaret edenler için faydalı bir özellik olduğu ve dolaşımda fiyat farkı ödemeden ve SIM kart değiştirmeden uygun fiyata 4G erişimi verdiği söyleniyor.

100 ülkede 200’den fazla GSM servis sağlayıcının desteklediği söylenen özellikle SIM kart değiştirmeden bu ağa bağlanarak normal bir kullanıcı gibi fiyat farkı vermeden 4G üzerinden ağa bağlanmak ve internete erişmek mümkün oluyor. Helio P25 yongasetini içeren DOOGEE MIX ve MIX 2 bu özelliği destekleyen ilk akıllı telefonlar arasına katılacak.

MIX serisinde 18:9 oranlı tam ekran dışında diğer ilgi çekici özellikler var. DOOGEE MIX ile 5.5 inç AMOLED, DOOGEE MIX 2 ile 5.99 inç tam ekran geliyor. Ekranlar dışında sekiz çekirdekli ve güç verimi yüksek 16nm FinFET üretim esaslı MTK Helio P25 işlemci var.

DOOGEE MIX ve DOOGEE MIX 2’de iPhone X benzeri Face Unlock ekran kilidi açma sistemi var. Ekrana bakarak kilidi açmak mümkün oluyor. Geniş açılı lense sahip ön kamera ise grup selfie çekme imkanı veriyor. DOOGEE MIX 2 Face Unlock özelliğini çalışırken görmek isterseniz videoyu izleyin:

DOOGEE MIX 2 gelecek ay satışta olacak ve SIM değiştirmeden diğer ağlarda nasıl sonuç verdiğini görmek için denemeleri beklemek gerekecek.