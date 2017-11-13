DOOGEE’den Rekortmen Bataryalı BL12000

MIX 2 modeliyle gündemde olan DOOGEE’nin bir sonraki hamlesi dünya rekoru kıracak BL12000 olacak gibi görünüyor. Daha önceden BL7000 modeliyle 7000 mAh kapasiteli akıllı telefon sunan firma bu kez BL serisinin yeni modeliyle dünya rekorlarını parçalayacak. Öncelikli olarak bataryaya oynayan yeni modelin 12000 mAh kapasiteli batarya ile normal telefonlardan dört kat daha uzun dayanması ve bir haftaya kadar kullanılabilmesi bekleniyor!

DOOGEE’nin bu başarıyı elde edebilmek adına 6000 mAh kapasiteli çift bataryayı gövde içinde bir araya getirdiği söyleniyor. Teknik detaylar belli olmasa da uzun batarya süresi yanında zorlu şartlara dayanıklı gövdeden söz ediliyor. Bizim tahminimize göre bu kadar yüksek kapasitesiyle bazı power bank’ları geride bırakabilecek. Kutusundan 12V, 3A yani 36 Watt güç çıkışlı şarj adaptörü çıkacak.

Tanıtım videosunda yer alan bilgilere bakılırsa MIX 2’de yer alan geniş açılı kamera BL12000 modelinde de yer alıyor. BL12000 ile de ikisi önde, ikisi arkada toplam dört kamera geliyor. 130 derece geniş açı destekli ön kamera aynı anda 8-10 kişi içeren selfie çekme olanağı veriyor. Öndeki diğer kamera ise 16 MP netliğinde selfie çekebiliyor. Cihazdaki diğer özellikler 6 inç 2160 x 1080 piksel 18:9 oranlı ekran, 4 GB’a kadar RAM bellek ve 256 GB depolama alanı olacak.