DOOGEE’den Sene Sonu İndirimi

Sene sonu geldi ve firmaların yılbaşı indirimleri başladı. Kervana katılma kararı veren DOOGEE de fanatikleri sevindirecek duyurusunu yaptı. 18-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere yüzde 20’ye varan indirimler yayında. Bunun için resmi siteyi ziyaret etmek gerekiyor: http://www.doogee.cc/sale/festival Ek olarak bundan böyle MIX 2 ve BL7000 adlı en yeni modelleri de doğrudan firma sitesinden almak mümkün oluyor. Akıllı telefon almak isteyenler için alışveriş yapmanın tam zamanı!

Çerçevesiz Ekranlı MIX Serisi

MIX 2: 259.99 Dolar

DOOGEE MIX’in bilinirliği giderek artıyoe ve sizi yolda bırakmayan MIX 2 (http://bit.ly/2CYEtAE) modeli de indirim kampanyasına dahil olarak 259.99 dolara iniyor yani normal fiyata kıyasla 40 dolar indirim söz konusu! 5.99 inç çerçevesiz ekran, yüz tanımlama, öndeki 130 derece geniş açılı dört kamera, Helio P25 işlemci ve 6 GB RAM bellek. Yüksek hızıyla çağa ayak uyduruyor.

MIX & MIX LITE: 179.9 ve 119.99 Dolar

Daha ufak ekranlı cihazları tercih ediyorsanız o zaman alternatifler 5.5 inç ekranlı MIX (6+64GB) & MIX (4+64GB) ve 5.2 inç ekranlı MIX LITE da sırasıyla 189.99, 179.99 ve 119.99 dolar değerine indi. Sene sonunda sizin için en uygun MIX modelini seçmek size kalıyor!

Dayanıklı Telefon S60: 329.99 Dolar

Oyuncuların favorisi MIX 2 ise doğa gezginlerinin favorisi S60. IP68 sertifikasını geçmekle kalmayan, su, toz ve şok dayanımı olan cihaz artık 329.99 dolar değerine düşüyor. 5580 mAh kapasiteli bataryaya sahip dayanıklı gövdeli cihazda sekiz çekirdekli işlemci, 6 GB RAM bellek yer alıyor ama uzun süre şarj edilmeden kullanılabiliyor. Daha da ötesi 12V/2A hızlı şarj sistemiyle kısa sürede şarj oluyor.

Büyük Bataryalı BL Serisi

BL7000: 199.99 Dolar

Daima yetersiz kalan batarya sorunu mu? Yüksek kapasiteli batarya hem iş adamları, hem de oyuncuların rüyası. BL7000 ile gelen 7060 mAh kapasiteli bataryaya rağmen sadece 199.99 dolardan satışta. 38 güne kadar bekleme süresi sunan, 15.7 saat üç boyutlu oyun deneyimi vaat eden cihaz günlük kullanım sırasında fazlasıyla yeterli. 13 MP Samsung kameralarsa tatmin edici fotoğraflar çekiyor. İş stili tasarımlı BL7000 gövdesinde deri ve metal bir araya geliyor.

BL5000: 169.99 Dolar

199.99 dolar bütçenizi aşıyorsa 169.99 dolar değerine inen BL5000 sizi bekliyor. BL ailesinin önemli bir üyesi olan BL5000 ile 5.5 inç ekranlı gövde içinde saklı 5050 mAh kapasiteli batarya geliyor. Sekiz eğimli zarif tasarıma sahip cihaz ilgi çekiyor. 13 MP dual kameralı cihazla 15 saate kadar aralıksız film izlenebiliyor.

Burada adı geçen ürünler DOOGEE Store üzerinden indirimli olarak satışa sunulmuş durumda ve daha fazla bilgi için www.doogee.cc sitesi ziyaret edilebilir. DOOGEE akıllı telefonlar sene sonu için en iyi hediyeye dönüşüyor. Acele eden kazanıyor!