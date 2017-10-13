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DOOGEE’nin AliExpress Mağazasında Bugüne Özel İndirimler

Haberler, Mobil

Kullanıcıların desteğine teşekkür etmek isteyen DOOGEE, yeni açtığı AliExpress mağazasında bugüne (13 Ekim 2017) özel bir günlük indirim ve geri ödeme kampanyası başlattı. Doogee S60, BL7000, S30 ya da Mix Lite modellerinden birini alanlar 40 dolara kadar indirim elde edebiliyor!

Düşen fiyatlara ek olarak 2 ya da 6 dolarlık indirim kuponları da veriliyor! Aynı zamanda çekilişle yüzde 50 geri ödeme veriliyor olacak!

Kurallar:

  1. AliExpress mağazası üzerinden 13 Ekim saat 20:00, 14 Ekim saat 01:00 ve 14 Ekim saat tam 7:00 olduğunda adı geçen dört üründen birini satın alın: https://sale.aliexpress.com/__pc/brands_doogee.htm
  2. Satın alma ekran görüntüsünü ve AliExpress e-posta adresinizi http://community.doogee.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=2359 adresine bırakın.

Not: 14 Ekim tarihinde katılımcılar içinden on kişi seçilip e-posta ile bilgilendirilecek ve alışverişin yüzde 50’si geri ödenecek.

İpucu: Ürün stokta kalmama durumuna karşı önceden sipariş verip ödeme tam adı geçen saatte yapılabilir.

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