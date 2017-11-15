DOOGEE’nin Hedefi MIX 3 İle Eğimli Ekrana Geçmek

MIX serisiyle dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında MIX 2 güncellemesini hazırlayan DOOGEE, 11.11 tarihinde Çin’de gerçekleşen geleneksel Bekarlar Günü kutlamaları ve indirimleri sırasında 1.3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. 18:9 oranlı 5.99 inç ekrana sahip DOOGEE MIX 2’nin başlangıç indirimi sırasında 199.99 dolara çekilen fiyatının bu rakama olanak verdiği düşünülüyor. İlgiden memnun kalan firma kolları sıvadı ve MIX 3 ya da güncellenmiş MIX 2 ile gelecek yeni eğimli ekran için denemelere başladı!

130 derece geniş açı çekim yapabilen ön kamerası dahil toplam dört kamerası olan DOOGEE MIX 2 epey ilgi görüyor. Yüz tanımlama ve güçlü donanım özelliklerine rağmen fiyatı son derece cazip. Firmanın yeni hedefi işte bu yeni nesil esnek ekranla kenarları eğimli bir telefona imza atmak.

Gelecek nesil ekranda en boy oranı daha da yüksek ve 18:9 yerine 18.5:9 geçişi yaşanıyor. Eğimli ekranın görsel deneyim açısından daha iyi olacağı ortada. Ekran altına gizlenebilen parmak izi alıcısı yeni bir teknoloji ve üreticiler daha iyi hale getirebilmek için çalışmalar yapıyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre DOOGEE’nin amacı yenilenen MIX 2 ya da MIX 3 ile ekran altında gizli parmak izi alıcısı olacak ama Face Unlock da sürecek.

Elbette bu gelecek nesil cihazın sene başından önce hazır olması beklenmiyor. Muhtemelen son nesil MTK Helio X30 işlemci ya da en güncel P30 olacak. 6 GB RAM bellek ve 128 GB depolama alanı hedefleniyor. Aynı zamanda bu yeni ürün MIX serisinin dördüncü modeli olacak ve DOOGEE’nin çıtayı daha da yükseltmesiyle iddiası yükselecek. Acaba fiyat hangi seviyede tutulabilecek?