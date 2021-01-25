Sosyal medyaya ve özellikle de YouTube’a olan ilgi arttıkça, bu kanallar için içerik üreten insanların çabaları da profesyonelleşiyor. Giderek çok daha fazla sayıda YouTuber drone ile çekim yapmak istiyor ancak drone ile video çekmek için öncelikle bazı temel kurallar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İşte drone ile video çekmenin ipuçları.

Drone’lar sayesinde, 80’lerde, 90’larda sadece helikopter ile mümkün olan pahalı hava çekimlerini, birkaç yüz dolarlık bütçe ile gerçekleştirmek mümkün hale geldi.

Drone çekimleri, yani havadan video çekimleri, çoğu zaman o kadar etkileyici görüntüler ortaya çıkarıyor ki artık neredeyse her YouTuber’ın aklında drone ile çekim yapma planı bulunuyor. Peki ama drone ile çekim yapmanın ipuçları nedir?

Öncelikle, amacınız için doğru drone’u bulmanız gerekiyor. Havada drone uçurup oyun oynayıp eğlenmek için, küçük, hafif drone’lar işinizi görecekken, üzerine nitelikli bir kamera yerleştirip profesyonel kalitede çekim yapmak istediğinizde, işler değişiyor.

Çekim yapmak istediğiniz drone’un rüzgarlara karşı koyabilecek ve havada sabit durabilecek motor gücüne sahip olması gerekiyor. Elbette bu motor gücünü destekleyecek bir şarj/pil kapasitesi de gerekiyor ki, güçlü pil dendiğinde, drone’un ağırlığı dramatik olarak artıyor. Belli ağırlıkların üzerindeki drone’ları kullanmak için de gerekli yetki/lisans/izin belgesine sahip olmanız şart koşuluyor. Ancak bu gözünüzü korkutmasın, bu belgeleri almak zor değil. Sizden sadece kurallara uymanızın ne kadar önemli olduğunu anlamanızı istiyorlar.

Bu kurallar da, drone’u hava limanı veya askeri bölgeler gibi alanlarda uçurmamanız, drone ile komşularınızı, insanları taciz etmemeniz, ayrıca bir kiloyu geçen ağırlığı ile havadaki bir drone’un onlarca metreden insanların kafasına düşme riskinin, ölüm tehlikesi doğurabileceğini de unutmamalısınız. Dolayısıyla kalabalık alanlarda drone uçurmanız risklidir. Sadece bir arıza durumunda değil, ters bir rüzgarda veya kullanım hatasıyla da drone’u düşürebilirsiniz.

Hava videoları çekmeye başlangıç için size tavsiye eedebileceğimiz drone modelleri, DJI Mavic Mini Fly ve DJI Mavic Air 2 Fly olabilir. DJI şu anda, hobi/ticari drone piyasasının Apple’ı gibi bir firma. Ürettiği drone’lar yapay zekası, uçuş yetenekler, kamera yetenekleriyle son derece etkili ve dayanıklı cihazlar.

Ayrıca, drone üzerindeki kameraya ek olarak, kendi kameranızı da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda drone’un harici kamera takabilme yeteneğinin bulunması gerekiyor veya bir harici kamera adaptörü ile, halihazırda kamerası olan bir drone’a son model, süper havalı, süper yetenekli GoPro Hero 8 kameranızı takabilirsiniz.

Drone kullanırken aklınızda olması gereken bir kural da, çok iyi bir drone pilotu olsanız bile, sert rüzgarların olduğu havalarda drone uçurmamanız. Zira drone ne kadar güçlü olursa olsun, ters bir rüzgarda kontrolü kaybetmeniz çok olası olacak ve değerli drone’nunuz hasar alabilecektir. Drone’lar aslında düşmeye, çarpmaya karşı dayanıklı olarak üretilseler de, her kaza, her çarpışma bir risktir ve beklenmeyen bir yerden darbe alan drone’da ağır hasarlar oluşabilir.