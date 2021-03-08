Elektrikli cihazlarımız için daha güvenli bir ev mümkün

Elektrikli ve dijital aletlerimiz, televizyonlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz ve diğer elektrikli cihazlarımız, aslında sürekli risk altında olan hassas cihazlardır. Onları korumak için bilinç sahibi olmadığınızda, değerli cihazlarınızın kolayca arıza yapmasına ve bozulmasına neden olabilirsiniz. Peki elektrikli cihazlarımız için evimizi nasıl daha güvenli hale getiririz?

Elektrik enerjisi, kontrol edilmediğinde tehlikeli bir güce sahiptir ve evlerimize gelen elektriği, şehir hatlarındaki trafolar, binalarımızı girişindeki sigortalar ve hatta dairemizdeki sigortalar ile sürekli kontrol altında tutarak bu gücü dizginler ve kullanışlı hale getiririz.

Ancak elektrik hala tehlikeli bir güçtür ve onu bilinçli kullanmak gerekir. Aksi halde, basit bir akım dalgalanması bile on binlerce liralık elektrikli cihazlarımızı kullanılamaz hale getirebilir.

Öncelikle televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, su arıtma cihazı, buzdolabı gibi sürekli prize takılı cihazlarımızı korumak için akım korumalı prizler alarak, cihazlarımızı bu prizler üzerinden şehir elektriğine bağlamalıyız. Böylece şehir cereyanında meydana gelebilecek beklenmedik bir akım dalgalanmasından korunmuş olacaklar.

Bilgisayarlara özel önem

Ayrıca dilerseniz, masa üstü bilgisayarınızı bir UPS’e bağlayarak, elektrik gittiğinde cihazın aniden kapanmasını ve veri kaybının yaşanmasını da engelleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda değerli masa üstü bilgisayarınızı akım ve voltaj dalgalanmalarından da koruyacaktır.

Daha düşük sıklıkla prize bağladığınız, küçük elektrikli cihazlar içinse bu akım korumalı prizlerden çektiğiniz uzatmaları kullanabilirsiniz. Örneğin fön makinesi, epilasyon aleti, mutfaktaki küçük elektrikli mutfak gereçleri, elektrikli süpürge her ana prize bağlanma ihtiyacı duymayan cihazlar olarak, daha düşük risk altındalar.

Elektrik nemi sevmez

Öte yandan elektrikli cihazlarınızı nemden de korumanız çok önemli. Ömrünü banyodaki nemli ortamda geçiren bir çamaşır makinesi zaman içinde paslanabilirken, iç donanımlarındaki suya karşı güçlü koruma nedeniyle sorun çıkarmadan çalışmaya devam edebilir.

Ama salondaki havayı nemlendirmesi için açtığınız buhar makinesi dijital televizyonunuza çok yakın duruyorsa, yakın tarihte televizyonunuzda beklenmedik sorunlar, görüntünün veya sesin gitmesi veya kapanıp açılmalar gibi sorunlar bekleyebilirsiniz. Bu tür konularda bilinçli olmak, elektrikli cihazların ömrünü uzatacaktır.