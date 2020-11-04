En gözde Android cihazlar

2020 pandemi nedeniyle hem ekonomide, turizmde, otomotivde kayıp bir yıl olabilir ama teknoloji şirketleri de hiçbir şekilde frene basmadılar. Hatta pek çok teknoloji şirketi, pandemiyi fırsat bilerek, dijital dünya ile daha da yakınlaşmak durumunda olan kitleler için çok etkileyici ürünler ortaya koydular. Android cihaz üreticileri de pandemiyi fırsata çeviren firmaların arasında yer alıyor. İşte, 2020’de hepimizi etkileyen yeni Android modellerinden bazıları.

1. Galaxy M31S

Koreli Samsung’un yeni telefonu Galaxy M31S, fiyat performans oranı en iyi telefonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Galaxy M31s’in Sonsuz-O Ekranı, Süper AMOLED teknolojisiyle desteklenen 6,5” FHD+ formatına sahip. Bu geniş ekran, film seyrederken, favori oyunlarınızı oynarken veya çoklu görevleri yerine getirirken etkileyici bir izleme deneyimi için ayrıntıları size son derece canlı bir şekilde sunuyor. Cihazda dörtlü arka kamera sizi bekliyor. 64MP Ana Kamera ile ultra yüksek çözünürlükte çekim yapın veya 12MP Ultra Geniş Açılı Kameranın 123° görüş açısıyla her anı tam olarak gördüğünüz gibi çekebiliyorsunuz. 5MP Derinlik Kamerası arka planı bulanıklaştırırken, 5MP Makro Kamera yakın çekimleri odakta tutuyor.

2. Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE aslında ismi Fan Edition olarak geçen bir Samsung Galaxy S20. Samsung’un, Galaxy kullanıcılarının isteklerini dinleyerek geliştirdiği telefon ile fotoğrafçılığın, oyun oynamanın veya ana sayfanızdaki akışı size ilham veren şeylerle doldurmanın fanı olacaksınız. 6.5″ Full HD+ Sonsuz-O Ekran düz kenarlarını zarifçe çevreleyen incecik bir çerçeveye ve süper küçük bir kamera deliğine sahip. Üçlü arka kamera ile profesyonel düzeydeki karelerinizin filtreye ihtiyacı yok. Sahneyi Geniş Açılı Kamera ile çevreleyin, Ultra Geniş Açı Kamerası ile genişletin veya Telefoto Kamerada 3x Optik Zoom ile yakınlaştırın. 32 MP Ön Kamera ise selfieleriniz ve vlog’larınız için mükemmel işler çıkaracak.

3. Mi Note 10 Lite

6,47 inç 3D kavisli AMOLED ekrana sahip olan Mi Note 10 Lite son derece güçlü olan Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka cam ile geliyor. 5260 mAh yüksek kapasiteli pil sayesinde çok uzun süre şarj gerektirmeden çalışabilen telefonun ayrıca ekran içine gizlenmiş parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihazın arka yüzünde bulunan 64 MP gücündeki dörtlü kamera sistemi ise çok etkileyici derinliğe sahip fotoğraflar ve videolar çekmenize imkan veriyor.

4. Samsung Galaxy Tab A SM-510

Apple’ın profesyonel dünyada büyük ilgi gören iPad’leri ile boy ölçüşebilen en güçlü Android tabletlerden olan Samsung Galaxy Tab A SM-510, 2 GB ram ve 32 GB hafıza ile Android’in gücünü tam kapasite kullanmanıza imkan sağlıyor. 10,1 inç ekran boyutu olan Galaxy Tab, 469 gram ağırlığı ile de kullanıcını bileğini çok yormadan çalışmayı mümkün kılıyor.