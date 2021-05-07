En zor anneler gününe hazır mıyız?

Bu yıl pandemi şartları ve tam kapanma zorunlulukları nedeniyle çoğu insan anneler gününde annesini, ailesini ziyaret imkanı bulamayacak. Ancak moralleri bozmayın, Anneler Günü’nü annenizi, ailenizi ve hatta evliyseniz eşinizi, çocuklarınızı bile mutlu edecek güzel bir fırsata dönüştürmek mümkün. İşte tavsiyelerimiz.

Anneler Günü’nü yedirtmeyiz!

Çoğu ailenin pandemi şartları ve kısıtlamalar/tam kapanma gibi koşullar nedeniyle Mayıs ayı boyunca birbirinden uzakta kalacağının farkındayız. Ancak anneler günü hediyesi için aldığınız hediyeyi kapanma sona erdikten sonra vermek üzere saklayabilirsiniz. Üstelik bu süreçte sadece annelerimizi değil, evliysek eşimizi ve hatta çocuklarımızı bile hediye sürecine dahil etmek ailemiz için hoş bir moral desteği olur.

Tatillerinizi şimdiden planlayın

Kapanma sonrasında annenizi ve tüm ailenizi dinlendirici ve moral verici bir seyahate çıkarmak güzel bir fikir olabilir. Bu noktada, annenize yolda, gezide/tatilde kullanabileceği kullanışlı bir hediye almak, onu bu dinlendirici tatille biraz rahatlatmak ve moral vermek güzel bir seçenek olabilir.

Çocukların da morale ihtiyacı var

Eğer evliyseniz, çocuklar da yetişkinler kadar bu pandeminin mağduru oldular ve oynayarak, sosyalleşerek geçirmeleri gereken çok değerli iki yılı zor şartlarda, adeta saklanarak, hatta evde hapis kalarak geçirdiler. Onlar için evdeki zamanı daha kaliteli geçirebilecekleri bir oyun konsolu, örneğin bir PS5 veya Xbox 360 hediye etmek çok güzel bir sürpriz olabilir.

Babalar günü de geliyor!

Bu kadar hediye seçiminden sonra, kapanmaların biteceği ve hediyeleşmelerin başlayacağı Haziran ayında babalar günü zamanı geleceğini de hatırlatalım. Onun da pandemi şartlarında, zor zamanlar geçirdiğini hatırlayıp ona da güzel bir moral motivasyon desteği vermek artık kaçınılmaz oldu. Evet, babalarımız yıllarca zor zamanlarımızda bize destek olup güç verdiler ve onları yıkılmaz birer çınar gibi görüyoruz ama gerçeği kabullenelim, babaların da morale desteğine ihtiyaçları olur. Onları da ihmal etmeyecek ve gönüllerini hoş tutacak planlar yapmanızı tavsiye ediyoruz.