Esnek Ekran İçinde Parmak İzi Alıcısı Gizli DOOGEE V

En yenilikçi akıllı telefonları sunmayı kafasına koymuş olan DOOGEE şu sıralar ekran içine gizli parmak izi alıcısı ve esnek ekranlarla denemeler yapıyor. Böylece ön kısımda LCD dışında herhangi bir unsur olmasa da parmak izi alıcısı ekrana dokunarak kullanılabiliyor. Bu sene içinde DOOGEE V olarak ilan edilmesi beklenen cihazın modelleme çalışmaları son aşamasına gelmiş durumda.





Şaşırtıcı olmayan biçimde önden görünüm Apple iPhone X izleri taşıyor. Esnek ekran sadece cihazın komple bükülebilir olduğu fikrini ortaya atmamalı. Bu derece genişleyen ekranların darbelere karşı korunması amacıyla esnemesi ve çatlamadan eğilip tekrar düz hale gelmesi de söz konusu. DOOGEE V ekranında en boy oranı yüksek olmakla birlikte esnek ekranın bir diğer artısı son derece geniş olan görüş açıları. Böylece görüntü kalitesinde bozulma olmuyor.

Geleneksel cam yerine özel esnek malzeme kullanılıyor. AMOLED ekranların inceliği, sağlamlığı ve hafifliği DOOGEE V’ye aynı zamanda düşük güç tüketimi de kazandırıyor. İşte esnek ekran böyle görünüyor:

Bir diğer avantaj ekran içi parmak izi alıcısı. MIX 2 (http://bit.ly/2CYEtAE) aksine yüz tanıma değil Synaptics imzalı son nesil ekran içi parmak izi alıcısı ön plana çıkıyor. Ekran altına gizli alıcı kalınlığı arttırmıyor ve ekrana dokunarak kilidi açmak konfora dönüşüyor.

Home butonu yerini alan ekran içi parmak izi alıcısı sayesinde ekran sağlamlığı artıyor ve çerçeveler inceliyor. Ekran altına gizli olan parmak izi alıcısı dış ortamdan korunmuş da oluyor. Islak elle bile ekran kilidi açılabiliyor. Telefon masada dururken hangi açıda olursa olsun kilit açılabiliyor.

8+128 GB Süper Depolama

2017 model amiral gemilerinde bellek genelde 6 GB seviyesine çıktı. 2018 model amiral gemilerinde artık 8 GB RAM ve 128 GB depolama şaşırtıcı olmuyor! Sadece tasarıma odaklanmayan DOOGEE V aynı zamanda LPDDR4x tip 8 GB RAM belleğe geçiyor! Bu gerçekten de yeni bir dönem başlatıyor. 8 GB RAM hem yeterince büyük hem de oyunlar için bile son derece hızlı. 128 GB dahili depolama alanına tonla fotoğraf ve video/film sığabiliyor.

Bu sene içinde ilan edilmesi beklenen cihaz son halini alana kadar bazı değişiklikler gelebilir. Daha fazla bilgi içinse http://store.doogee.cc/en