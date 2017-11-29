Esnek Ekranlı DOOGEE MIX 3 Hazırlıkları Başladı

Akıllı telefonlarda eğimli ekran kullanımı yeni değil ama tamamen eğilebilir ekran yerleştirilmiş bir akıllı telefon gördünüz mü? DOOGEE’nin planları üst seviye özellikler ve çerçevesiz ekran içeren MIX serisine gelecek sene eklenecek üçüncü nesil MIX 3 modelinde tamamen esnek ekrana yer vermek. Eğimli AMOLED tip ekran ve özel malzeme kaplı arka kapakla dikey yönde bükülebiliyor olacak. Bu sayede daha iyi görüntü deneyimi elde edilebilecek.

Elde Edilen Optik Etkiler

Esnek ekran içeren MIX 3, daha şeffaf ve güçlü renk efektleri sunarak çok daha yüksek kontrast oranı, geniş renk aralığı, kapsamlı görsel açı ve ince boyuta imza atacak. Işık yansımasını düşürerek görüntü kalitesini iyileştirecek ve özellikle de dış ortamlarda güneşli alanlarda ya da florösan lambalı ofislerde okunabilirliği arttıracak. Aynı zamanda güç tüketimi düşecek ve telefon ağırlığı azalacak.

Yüksek Esneklik ve Gelişmiş Dayanım

MIX 3 ile gelen yüksek esneklik ve etkileyici sıkışma dayanımı darbe dayanıklığını arttırabilir. Böylece telefon daha uzun süre hasarsız kullanılabilir. Buna ek olarak son zamanlarda boyutları artan akıllı telefonlarda esnek ekranın getirisi olarak tek elle kullanım kolaylaşıp tutuş daha hale gelebilir.

Gelecek Nesil Görünüm

MIX 3 geleneksel düz cam tasarımını geride bırakıp kullanıcıya görsel etki artısını kazandıracak. Harika görünümle sade görünen cihazların bir adım önüne geçecek ve belki de yeni tasarım akımına dönüşecek, bu geçişi tamamlayan ilk cihazlardan biri olacak.

3B Yüz Algılama

MIX 3 ile önceki nesil MIX 2’deki üç boyutlu yüz algılama fonksiyonu devam edecek ve telefona bir bakış atıp ekran kilidini açmak mümkün olacak. Güvenli ve özel bir seçenek.

Diğer Özellikler

İddialara bakılırsa MIX 3 ile 6 inç Full HD+ çerçevesiz ekran dışında 130 derece geniş açılı ön kamera dahil toplam dört kamera gelecek. Depolama seçenekleri 8 GB RAM ve 128 GB ROM olarak başlayacak. Şu anda fiyatını kestirmek imkansız ama muhtemelen MIX 2’nin satış fiyatı olan 199 doların altına inmeyecek.

Banggood MIX 2 Kampanpası

https://www.banggood.com/DOOGEE-MIX-2-5_99-Inch-6GB-RAM-64GB-ROM-Helio-P25-Octa-Core-4G-Smartphone-p-1201795.html?cur_warehouse=HK