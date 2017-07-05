Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaç edinen “Dijital Yaratıcılık ve Geliştirici Konferansı” Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Geliştirici Konferansı’nı mevcut ekosistem etkinliklerinden temel farkı, her seviyeden mobil uygulama geliştiriciyi “platform ve sektör bağımsız olarak” sektör profesyonelleri ve yatırımcılar ile bir araya getirerek sürdürülebilir ve ekonomik değeri olan kurgusudur.

Geliştirici Konferansı, biliyoruz ki tüm katılımcıların vizyonlarına katkı yapacaktır. Bu bağlamda etkinlik kurgusunda farklı sunum, panel, atölye çalışmaları ve mini hackatonlarla ilham verecek ve ortak faydada buluşturacaktır.

Ücretli katılımla gerçekleştirilecek olan Dijital Yaratıcılık ve Geliştirici Konferansı, özellikle öğrenciler için burslu katılım opsiyonunu da geniş sponsorluk seçenekleri arasında bulundurmaktadır.

Dijital Yaratıcılık ve Geliştirici Konferansı’na değerli desteklerini esirgemeyen sponsor ve destekçilerimizi görmek, sürekli güncellenen içerik akışı ve konuşmacılarımızı tanımak ve sponsorluk paketlerimizi incelemeniz için sizleri www.gelistiricikonferansi.org adresini ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Nazik ilgi ve değerli desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla;

Dijital Yaratıcılık ve Geliştirici Konferansı

Organizasyon Sekretaryası