Ev dekorasyonu için ücretsiz uygulamalar

Herkes evini dekore etmek için bir iç mimarla anlaşacak bütçeye sahip olmayabilir veya her ufak güncelleme için bir iç mimarın kapısını çalmak istemeyebilir. Bu durumda, ücretsiz mobil ve masaüstü dekorasyon uygulamaları, yeni alacağınız mobilyanın evde nasıl duracağını planlamanıza destek oluyor.

Sketchup veya Floorplanner gibi popüler ev-tasarımı uygulamalarını duymuş olmalısınız. İsmini veremesek de çok sayıda başka uygulama da hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda çok başarılı bir şekilde çalışıyor.

Bu uygulamaların birincil amacı, hiçbir mimari eğitim almamış bireylerin bile çok basitçe evinin veya odalarının planını çıkarıp taşınma anında veya yeni mobilya/eşya yerleştirme operasyonları sırasında kullanıcılara destek olmak.

Böylece kocaman bir kanapeyi odaların içinde oradan oraya dolaştırmadan, acaba buraya girer mi diye risk almadan, tüm ölçüleri girip önceden planlarınızı hazırlamanız mümkün oluyor. Planlar hazır olunca o dev koltuğu oraya yerleştirdiğinizde, yerine oturduğunu görüyorsunuz.

Şimdi anneler günü hediyesi seçerken, pek çok kişi pandemi nedeniyle de uzun zamanlar geçirdiğimiz evlerini daha kullanışlı, daha konforlu bir ortama çevirmek istiyor. İster bir stor perde, ister bir mutfak masası veya yeni bir koltuk ya da dolap… Seçip satın alacağınız ürünleri öncesinde Floorplanner gibi bir uygulama ile önce bilgisayarınız üzerinde evinize yerleştirip detaylı bir planlama yapabilirsiniz.

Bu uygulamalara, floor plan, home design gibi aramalarla Google üzerinden de kolayca ulaşabilirsiniz ve bir çoğunu uygulama indirmeden, tarayıcı üzerinden çalışan hazır ve ücretsiz bir yazılım olarak hızlıca kullanabilirsiniz.

Elbette bu uygulamalarda belli bir mesai harcayıp plan yaptıktan sonra, tarayıcınızı kapadığınızda çalışmanızın kaybolmaması için ücretsiz üyelik açıp çalışmanızı kaydetmenizi veya bir kopyasını bilgisayarınıza indirmenizi de unutmamalısınız.

Biz yine de çok geniş çaplı değişiklikler yapmak istediğinizde bir iç mimar ile çalışmanızı tavsiye ederiz çünkü iç tasarım başlı başına bir uzmanlık alanıdır ve bir iki mobilyanın yerini değiştirmek için ücretsiz bir uygulamayla yapacağınız küçük planlamalara benzemez. Sonrasında büyük zararlar veya pişmanlıklar yaşamamak için çok büyük değişikliklerde uzman desteği almanızın önemini lütfen küçümsemeyin.