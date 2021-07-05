Ev-ofis konforunuzu maksimize etmek için altın tavsiyeler

Dünya iki yıla yakındır ev ofis düzenini yoğun şekilde deneyimledikten sonra şimdi Apple gibi firmalar çalışanlarını geri çağırsa da çoğu çalışanın ofise geri dönmek istemediğini duyuyoruz. Elbette evde çalışmanın üretkenliği olumlu yönde etkilediğini görebiliyoruz. Peki, bu geçtiğimiz iki seneye yakın zaman bize ev ofis düzeni için neler öğretti?

Ev ofis düzeninde, çalışanların artık daha sağlıklı koşullarda, daha sağlıklı beslenerek, trafikte zaman kaybetmeden, iş yerindeki konforsuz ortamdan kaçınarak işlerini başarıyla sürdürebildiklerine şahit olduk. Şimdi, pandemi bitse bile çoğu şirketin bu düzeni devam ettirmek isteyebileceğine dair önemli işaretler de bulunuyor. Peki, daha başarılı, daha konforlu, daha organize bir ev ofis kurmak mümkün mü?

Başarılı bir ev ofis için nelere ihtiyacımız var?

Elbette, yeni çağın inkar edilemez realitesi olacak video konferanslarda kullanmak için arka plan için namınıza yakışır, hoş, saygın, prestijli bir dekor hazırlamanızda fayda var. Kişisel zevkleriniz farklı da olsa biraz daha “iş ciddiyetini” yansıtan bir dekorasyon hoş olabilir çünkü çoğu müşteri veya yönetici çoğu zaman “farklı zevkleri” değil, güven verecek, tahmin edilmesi zor olmayan iş arkadaşları ile çalıştığını bilmek ve endişe etmeden işine devam etmek ister. Dolayısıyla, kontak kuracağınız insanlara ilk izlenimde “emniyetli, güvenli, normal” bir iş ilişkisi içinde olduklarını hissettirmek önemli.

Bu arada, bu dekorasyonun sadece görsel olarak değil, işlevsel olarak da başarılı olması hayat kalitenizi yükseltecektir. Rahat bir sandalye, işlerinizle ilgili belgeleri ve materyali saklayıp organize edebileceğiniz yeterli bir dolap ve hatta çalışma odanıza dinlenmenize katkı sağlayacak rahat bir koltuk, hayatınızda ve kariyerinizde büyük bir etki bırakabilir.

Dijital alt yapı olmadan olmaz

Ev ofis ortamında veri depolama gerçekten önemli bir sorun. Bu sadece depolama alanı gerekliliği anlamında değil, verileri indirip göndermek için gerekli bant genişliği konusunda da zaman zaman sorunlar yaşamanıza neden olabilecek bir sorun.

Büyük boyutlu dosyaları indirirken veya sunuculara yüklerken, ya da mail atarken sorun yaşamamak için bir bulut depolama servisi ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Böylece ihtiyacınız olan dosyaları tüm ekiple beraber bulut üzerinden paylaşabilir, özel çalışmak için kendinize almak istediğiniz dosyaları kendi klasörlerinize kopyalayabilirsiniz. Bu dosyaları daha sonra yine bulut üzerinden birden çok kişiye kolayca gönderebilirsiniz. Evdeki internet bağlantınız çok meşgul olsa dahi dosyalar bulut üzerinden ilgili kişilere ulaşacaktır.

İnternet bağlantınızı evin her köşesinden rahatça ulaşabilecek şekilde evde dağıtmak da ihmal etmemeniz gereken bir detay. Evdeki diğer bireyler de internete bağlandığında bilgisayarınıza ulaşan sinyaller gücünü kaybedebilir veya bağlantınız çok yavaşlayabilir. Bunu sorunu çözmek için de bir ağ modem güçlendirici edinip ayarlarını yapmanızı, internete öncelikli bağlanacak cihazları seçmenizi tavsiye ederiz.

Son olarak, evde bir yazıcı bulundurmanız, gerekli dosyaları kağıda basmanız gerektiğinde işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bazı mesleklerin kağıt baskılara hiç ihtiyaç duymadığını düşünebilirsiniz ama profesyonel hayatta eninde sonunda yazıcısız çözülemeyecek bir sorunla karşılaşmak hiç şaşırtıcı olmaz. Hatta size bir sır verelim, eğer yoğun olarak e-mail okumak zorundaysanız, bazen gelen e-postaları toplu şekilde kağıda basıp okumak, laptopu, telefonu kapatıp sadece kağıt üzerinden işleri yürütmek, dijital detoks olarak ruhunuza da çok iyi gelebilir.