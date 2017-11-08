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FBI, Teksas Saldırganının Telefonundakilere Erişemiyor

Haberler, Mobil

Geçen pazar Teksas’da gerçekleşen silahlı saldırı sırasında kilisede dua eden 26 kişi yaşamını yitirmişti. Devin Kelley adlı silahlı saldırgan ölü olarak aynı mekanda ele geçirilmiş olsa da ardındaki sır perdesi aralanamıyor çünkü FBI açıklamasına göre Kelley’in akıllı telefonundaki bilgilere erişilemiyor. Son derece dertli olan FBI daha önce de bu tür sorunlar yaşamış ve İsrail merkezli bir firmaya telefon kilidi açtırmak için tahminen yaklaşık 1 milyon dolar ödemişti. Yeni davada da söz konusu olan kriptolu bir iPhone ve şu aşamada diğer firmalardan yardım talep edilmiş değil.

FBI’ın Quantico’daki laboratuvarında çalışan uzmanlar bildikleri yöntemleri denemeye devam ediyorlar. Bulut depolama yedekleri, dizüstü bilgisayardaki yedekler kırılmaya çalışılıyor. ABD Hükumeti bir kez daha akıllı telefon üreticilerini işbirliği yapmaya çağırıyor. Apple ise bilerek güvenliği düşüremeyeceğini söylüyor. Açıklamaya göre FBI depolarında arama izinleri doğrultusunda ele geçirilmiş ama şifrelemeden ötürü içeriğine erişilememiş binlerce cihaz var.

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