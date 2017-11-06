Fiyat Performans Canavarı DOOGEE MIX 2, 199 Dolardan Satışta

Bütçe dostu akıllı telefonlara imza atan DOOGEE’nin merakla beklenen ikinci nesil çerçevesiz ekranlı cihazı MIX 2 satışa sunuldu. 5.99 inç çerçevesiz ekran içermesine rağmen DOOGEE MIX 2 fiyatı ilk aşamada sadece 199 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat Banggood.com üzerinden yapılan satışlarda ve her gün ilk 100 sipariş için geçerli: http://bit.ly/2hnrA9T

Satışa sunulması şerefine aynı anda birden fazla indirim ve hediye kampanyası eşlik ediyor. Elbette 199 dolardan fazla değeri olan DOOGEE MIX 2 ile güçlü MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM bellek, 130 derece geniş açılı selfie kamerası ve yüz tanımlama sistemi geliyor. Rakip ürünlerin bu özellikleri daha ucuza sunması beklenmiyor.

Çerçevesiz ekranlı ve dual kameralı telefonlar yaygınlaştı ama ikisi önde, ikisi arkada dört kamera sunan bu tür bir diğer ürün yok.

Yüz tanımlama özelliği Apple iPhone ve Samsung ürünlerinde var ama şaşırtıcı derece geniş açılı kamera yer almıyor. DOOGEE MIX 2 eşsiz çünkü bu derece ufak boyutlu cihaza bol sayıda özellik yerleştirmeyi başardı.

Artık 199 dolara Banggood sitesi üzerinden satışlar başladı ve 6-20 Kasım tarihleri arasında her gün ilk 100 kişi bu fiyattan alabiliyor. Flash indirim dolduğunda fiyat 229.99 dolar oluyor ama bu durumda fiyata kulaklık dahil.

Aynı zamanda sosyal ağlarda bu bilgiyi ve linki (http://www.doogee.cc/sale/week/) paylaşanlara 10 dolarlık indirim kuponu veriliyor. Daha da ötesi bu etkinliğe katılanlar ücretsiz DJI Osmo Gimbal kazanma şansını da elde ediyor!