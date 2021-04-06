“Fiyat/performans” telefonu seçmek için 5 altın kural

Dünya ekonomisindeki çatışmalar ve işlemci üretiminde yaşadığımız yeni kriz akıllı telefonların ve diğer dijital cihazların fiyatlarında astronomik artışlara sebep olabilir. Çoğu kullanıcı normal şartlarda bile son model telefonları satın almak yerine fiyat performans değeri yükselen eski model telefonları tercih edebiliyorken şimdi bu alışkanlık daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Peki, fiyat performans telefonu seçerken bilinmesi gereken 5 kural nedir?

1- “Fiyat/performans” nedir?

Ekonomi jargonunda “Fiyat/performans” olarak geçen ve artık günlük konuşma dilinde birleşik bir kelimeye dönüşmek üzere olan, hatta “fiyat performans” olarak kullandığımız bu kavram, bir ürünün veya hizmetin fiyatının, sağladığı yüksek faydaya/performansa oranla çok düşük kalması anlamına geliyor. Yani tüketici açısından baktığımızda, çok yüksek perforamanslı, güçlü bir ürünü çok düşük fiyata elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla fiyat performansı güçlü bir ürün, fiyatı düşükken performansı yüksek olan ürün anlamına da geliyor.

2- Güçlü donanımlarına odalanın

Fiyat performans telefonu seçerken ilk kıstas, cep telefonu işlemcisinin, RAM’inin, dokunmatik ekranının bugünkü uygulamaları çalıştırmaya yeterli seviyede olmasıdır. Yani 2017’de piyasaya çıkmış bir iPhone X bugün son teknoloji telefonlara yakın bir performans sergileyebiliyor ancak fiyat olarak onların altında kalıyorsa… iPhone X fiyat performans açısından güçlü bir telefondur diyebiliyoruz.

3- Batarya sorunu gözünüzü korkutmasın

Pil teknolojileri geçmiş yıllarda çok da gelişmiş olmadığından ve bazı dönemlerde telefon pillerindeki fiyatların yüksek dalgalanmalar göstermesi nedeniyle seçeceğiniz telefonların bataryları bugünkü standartların altında kalabilir. Ancak dijital teknolojide piller zaten çok göreceli performansa sahiptir. Telefonuyla normal iletişim kuran birinin şarjı bir hafta dayanırken, telefonundan video seyreden, Netflix dizileri izleyen birinin şarjı 2 saat zor dayanabilir. O nedenle bataryası güçlü bir telefon elbette tercih edilir ama eninde sonunda size bir powerbank gerekecek. Bunu da unutmayın.

4- Ekran boyutu fark eder

Cep telefonları için bir zamanlar, “ne kadar küçük olursa o kadar makbul” gibi saçma sapan bir inanış hayat bulmuştu. Hatta bu moda yüzünden insanlar avuç içinden küçük telefonlarda video izlemeye çalışırken gözlerini bozar olmuşlardı. Telefon endüstrisi, pahalı LCD fiyatları yüzünden insanlar arasında küçük telefonları moda etmeye çalışırken bu saçma akıma karşı gelip büyük telefonlar isteyenlerin haklı olduğu bugün anlaşıldı. Bütçenizi paylaştırırken, ekranı büyük bir telefon mı yoksa depolama alanı büyük bir telefon mu gibi ikilemlerde kalırsanız, büyük ekrandan yana oyunuzu kullanın deriz. Böylece telefonunuz size çok daha fazla fayda sağlar.

5- Yedek parça ve servis imkanı

Fiyat performans kriteriyle bir telefon seçerken, bozulması, kırılması, sorun çıkarması halinde cüzi tamir ücretleriyle ömrünü 1-2 sene daha uzatabileceğiniz bir telefonu seçmek de iyi bir tercih olabilir. Bulunduğunuz ülkede servisi, yedek parçası çok rahat bulunmayan bir telefon da çok ucuz olabilir ama servisi yaygın bir telefonu tercih etmek, o telefonu 1-2 sene daha uzun kullanabilmek anlamına da gelebilir.