Football Manager 2018 Çıktı!

Bugün, dünyanın en saygın spor yönetimi simülasyonunun en yeni versiyonu olan Football Manager 2018, SEGA ve Sports Interactive tarafından dünya çapında, dijital olarak ve mağazalarda satışa sunuluyor.

Football Manager 2018, geçen yılki oyunun başarısı üzerine kurulu 1.000’nin üzerinde yeni iyileştirme ve özellik getiriyor. Yeni personel rolleri ve geliştirilmiş keşif raporları, maç analizi iyileştirmeleri, basın toplantıları, yeni oyuncu kişilik özellikleri ve morali dikkat edilmesi gereken şeylerden sadece birkaçı. Bu yıl yapılan en önemli yeni özellikler ve iyileştirmeler şunlar: