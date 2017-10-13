Football Manager 2018 Keşif Videosu

Popüler Futbol YouTube kanalı Football Daily’den Joe Thomlinson Football Manager 2018’de keşif ağınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair ayrıntılı bir görüntü sunuyor. İster harcayacak yüz milyonlarca avronuz olsun ister hiç bütçeniz olmasın, bu video size takımınız için nasıl en iyi oyuncuyu bulacağınıza dair iyi bir fikir verecek.

Bu yılki keşif sistemi, gerçek futbol kulüplerinin kullandığı modern tekniklerin benzerini yapabilmek için revize edildi ve daha derinlemesine veri analiz araçları içeriyor. Bu değişiklikleri kullanarak, yöneticiler şöhret için savaşacak.

Önümüzdeki iki hafta içinde, Joe ve Sports Interactive ekibi, 10 Kasım’da oyunun başlamasından yaklaşık iki hafta önce yayınlanacak olan genel beta sürümüne geçtiğimizde daha da fazla özelliği açıklayacak. FM hayranıysanız ve betada olmak istiyorsanız, oyunu ön sipariş vererek betaya katılabilirsiniz. Football Manager YouTube kanalından diğer videolara göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/sigamesofficial