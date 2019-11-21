Fotoğraf tutkunları için Oppo RX17 Neo ve Mi 9T Pro incelemesi

Daha canlı ve etkileyici fotoğraflar çekmek amacıyla doğru telefonu arayanlar için, Çinli üreticilerin iki iddialı telefon modeli, Oppo RX17 Neo ve Mi 9T Pro’yu karşılaştırarak inceleme fırsatı bulduk. Tasarımları ve teknik özellikleriyle ön plana çıkan bu iki etkileyici modeli satın almadan önce incelememizi okumak isteyebilirsiniz.

Yapay zeka artık akıllı telefonların çok önemli bir bileşenine dönüştü. Telefon üreticileri sadece online yapay zeka servisleriyle değil, doğrudan telefon üzerinde çalışan yapay zeka uygulamalarıyla da telefon kullanma deneyimini üst seviyeye çıkarmak için yarışıyorlar.

Özellikle kamera uygulamalarında yoğunlaşan yapay zeka, kullanıcıların her şart ve ışık altında, en net ve etkileyici fotoğrafları elde edebilmesi için, telefonun içine saklanmış profesyonel bir fotoğrafçı gibi çalışıyor.

Çinli üreticilerin artık dünya çapında beğeni toplayan iki modeli Oppo RX17 ve Mi 9T Pro da hem tasarım ve donanım özellikleriyle de hem de güçlü kamera yetenekleriye ilgi gören iki model.

Oppo RX17

Oppo markası ilk telefonunu piyasaya sürdüğü günden beri telefon kullanıcıları arasında büyük bir prestije sahip. Özenle tasarlanan telefonları daima çok şık ve kullanışlı bulunuyor.

Oppo RX17 ekranın üzerinde, damla formuyla ortaya yerleştirilmiş kameraya sahip. Böylece modern damla formlu telefon ekranı görüntüsü kazanmış olan Oppo, başarısını sadece görüntüsünden de almıyor.

Ekranın altına yerleştirilmiş hassas parmak izi sensörü sayesinde kullanıcılar ekrana dokunarak parmak izlerini okutabiliyor ve telefonu açabiliyorlar.

6.4 inç boyutunda 1080×2340 Full HD+ çözünürlüğündeki ekranın en-boy oranı ise 19:9. Snapdragon 660 işlemcisine sahip telefonda ayrıca Adreno 512 grafik arabirimi bulunuyor. Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle gelen ve yeni çıkacak işletim sistemlerine güncellenmek için de hazır olan Oppo RX17, 4GB Ram’i ile uzun süre tüm uygulamaları çalıştıracak güce sahip olduğunu ispat ediyor. Pil konusunda da içiniz rahat olsun çünkü 3600 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun şarjı çok uzun süre dayanıyor.

Arkasında 16 Megapiksel + 2 Megapiksel olmak üzere, iki kamerası bulunan ve bu sayede üç boyutlu derinlik hissine sahip fotoğraflar da çekebilen telefonun ön tarafında ise 25 MP f/2.0 değerlerine sahip etkileyici bir kamerası daha bulunuyor.

Fotoğraf çekmeyi çok kolaylaştıran Oppo RX17, üzerinde gelen özel kamera yazılımı sayesinde kullanıcının yükünü alarak pek çok farklı fotoğraf ve video modunu, etkileyici filtreleri tek dokunuşla hayata geçiriyor. Size ise sadece sosyal medyada paylaşmak kalıyor. Üstelik rakipleri benzer yetenekleri çok daha yüksek fiyata sunarken Oppo RX17’nin 3000’liranın altındaki fiyatı onu tam bir fiyat performans canavarı yapıyor.

Xiaomi Mi 9T Pro

Telefonda daha gelişmiş bir işlemci arayanlar içinse Çinli üretici Xiaomi’nin etkileyici modeli Mi 9T Pro da önemli bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Mi 9T Pro, adından da anlaşılacağı gibi kurumsal ve daha profesyonel bir kullanımı hedefleyerek tasarlanmış bir telefon.

Snapdragon 855 işlemci ve Adreno 640 GPU’ya sahip telefonda 6,39 inç boyutunda, 2340×1080 piksel Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED HDR ekran yer alıyor. 6 GB LPDDR4X RAM ile gelen telefonda depolama kapasitesi ise 64 GB/128 GB seçeneklerini sunuyor.

8 GB LPDDR4X RAM ile gelen versiyonda ise 128 GB/256GB dahili depolama imkanı bulunuyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemini sunan telefon, 48 MP, f/1,75, 1/2 inç Sony IMX582 sensör + 8 MP, f/2,4 + 13 MP, f/2,4 üçlü arka kamera ile tam bir fotoğraf canavarı olduğunu ispatlıyor.

20 MP, f/2,0 ön kamerası da çılgın selfie’ler çekmek için son derece yeterli.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip telefonun kamerasını da ekranda göremezseniz panik yapmayın çünkü özel bir kızak tasarımıyla telefonun üst kenarına saklanmış kamera, bir tuşa basıldığında dışarı çıkıyor. Bu da ekranın tamamen görüntüye ayrılması için ideal bir çözüm sunuyor.

27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ise bu yetenekli telefonun uzun süre şarj istemeden çalışmasına destek oluyor.

Yine de eğer uzun fotoğraf safarilerine çıkmaya niyetliyseniz veya uzun yolda bu dev ekranlı telefonlarda film, video seyrederek zaman geçirmek isterseniz yanınızda bir Powerbank taşıyarak çalışması süresine fazladan 5-10 saat eklemeniz de mümkün. Batılı rakiplerinin yanında 5000 TL’nin altında kalan fiyatı ise çok mütevazı duruyor ve ona büyük bir rekabet avantajı kazandırıyor.